Kiel

Nach Mitteilung der Stadt ist ein 72-jähriger Mann an Covid-19 erkrankt. Ein 32-jähriger Mann und eine 19-jährige Kielerin wurden ebenfalls positiv getestet. Zuletzt waren in Kiel am 11. Juni zwei Menschen gemeldet worden, bei denen das Coranavirus festgestellt worden ist.

41 Kielerinnen und Kieler sind derzeit in Quarantäne

Damit wurden seit dem 10. März in der Landeshauptstadt 284 Infektionen gemeldet. Darunter waren 161 Frauen und 123 Männer. Der jüngste Patient war ein Jahr alt, der älteste 91. Der Altersdurchschnitt liegt bei 49 Jahren. 41 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne, weil sie Kontakt zu einer infizierten Person hatten oder weil es sich um Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet handelt. Zehn Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, sind gestorben.

