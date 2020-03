Der Anblick ist bedrückend – aber die meisten Fahrgäste haben Verständnis: Um die Gesundheit der Busfahrer vor dem neuen Coronavirus zu schützen, hat die KVG am Freitag in allen Bussen in Kiel eine Schutzzone vor dem Cockpit eingerichtet. Auch ein Krisenfahrplan ab 23. März 2020 ist angedacht.