Anders als im Bundesvergleich steigt die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen in Kiel nur leicht an. Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt insgesamt 17 infizierte Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 5,7 Fällen je 100.000 Einwohner. Sie ist damit etwas gestiegen.