Nur wenige Neuinfektionen in Kiel

Kiel

Insgesamt wurden seit Ausbruch der Krankheit somit 253 Menschen in Kiel positiv getestet. Laut Gesundheitsamt können 156 Personen, die mit dem Sars-Cov-2-Virus positiv getestet und gemeldet waren, als genesen betrachtet werden. Sieben Neuerkrankungen sind im Vergleich zur letzten Meldung am Freitag hinzugekommen.

Bezogen auf 100.000 Einwohner hat Kiel (102,2 Fälle) mehr gemeldete Fälle mit positiver Covid-19-Infektion als Schleswig-Holstein (90,2). Die Erkrankten sind zwischen zwölf und 91 Jahre alt, der Altersdurchschnitt liegt nach wie vor bei 50 Jahren. In Kiel sind statistisch gesehen mehr Frauen (58 Prozent) erkrankt als Männer.

23 Kieler werden derzeit in einer Klinik behandelt

Zwei zusätzliche Patienten mussten am Wochenende ins Krankenhaus verlegt werden, so dass nun 23 Patienten in einer Klinik behandelt werden. Unverändert sind sieben Personen aus Kiel in den vergangenen Wochen an dem Erreger gestorben.

403 Kieler befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne, weil sie selbst erkrankt sind oder Kontaktperson waren. Das sind drei weniger als am Freitag.

Regelungen zu den Sonntagsöffnungsmöglichkeiten gelten jetzt auch in Kiel

Die Landeshauptstadt hat am Sonntag mitgeteilt, dass Oberbürgermeister Ulf Kämpfer am Wochenende eine Allgemeinverfügung erlassen hat, die die Öffnung von bestimmten Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen regelt.

Demnach dürfen folgende Verkaufsstellen an Sonntagen in der Zeit von 11 bis 17 Uhr für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden geöffnet sein: Alle stationären Verkaufsstellen mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern sowie der Einzelhandel für Lebens- und Futtermittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Poststellen, der Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte, Lebensmittelausgabestellen (Tafeln), der Großhandel, Kraftfahrzeughändler, Fahrradhändler und Buchhandlungen.

