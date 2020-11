Nachdem in der vergangenen Woche in Kiel über 100 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet wurden, bleibt der Inzidenzwert am Montag, 9. November, nur noch knapp unter 50: Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 49,4 Fällen pro 100.000 Einwohner.