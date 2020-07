In Kiel sind drei weitere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit hat sich die Zahl der Infizierten in Kiel seit dem Wochenende auf sechs erhöht. Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken sieht aber keinen Grund zur Panik.

Wieder drei Neuinfektionen in Kiel

Von Kristian Blasel