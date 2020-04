Mehr Genesene als neu Erkrankte

Kiel

Damit sinkt die Zahl der aktuell Erkrankten auf 107 Personen, am Vortag waren es noch 111. Bezogen auf 100.000 Einwohner hat Kiel damit dennoch mehr gemeldete Fälle mit positiver Covid-19-Infektion als Schleswig-Holstein insgesamt. In Kiel sind es 58,98 Fälle auf 100.000 Einwohner, in Schleswig-Holstein nur 46,2.

Die Erkrankten in der Landeshauptstadt sind zwischen 19 und 91 Jahre alt, wobei die Zahl der Erkrankten, die älter als 70 Jahren sind, wächst. Männliche Patienten sind meist über 70 Jahre alt, bei den Frauen ist die Altersgruppe zwischen 50 und 59 Jahren am stärksten betroffen. Laut Stadt werden derzeit 20 Patienten mit Wohnort Kiel in einem Krankenhaus behandelt. 423 Kieler werden in häuslicher Quarantäne betreut. Diese Zahl ist auch deutlich gesunken. Am Vortag waren es noch 453.

Gesamtzahl der Erkrankten in Schleswig-Holstein ist auf 1448 Fälle gestiegen

Die Zahl der Corona-Toten in Schleswig-Holstein ist am Freitag auf 15 gestiegen. Dazu zählt auch ein in Ägypten gestorbener Tourist, der aus Schleswig-Holstein stammte. Die jüngsten Todesfälle wurden aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde, Nordfriesland und Herzogtum Lauenburg gemeldet.

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus ist in Schleswig-Holstein auf 1448 Fälle gestiegen. Berücksichtigt sind dabei die bis einschließlich Mittwoch gemeldeten Fälle.

