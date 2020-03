Siebter Corona-Fall in Kiel bestätigt

Kiel

Das hat Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken gegenüber KN-online bestätigt. Der Stadtrat hat für Dienstag um 11.30 Uhr alle Alten- und Pflegeheime in Kiel zu einer Lagebesprechung eingeladen. Stöcken will klären, ob eine Einschränkung der Besuchszeiten oder der der Zahl von Besuchern Sinn hat. Pro Einrichtung soll nur ein Teilnehmer bei der Besprechung dabei sein.

Lagebesprechung im Kieler Rathaus

Stöcken leitet die morgendliche Lagebesprechung im Rathaus. Sie findet derzeit montags, mittwochs und freitags um 8.30 Uhr statt.

Der Runde gehören das Hygieneinstitut des Uni-Klinikums, der ärztliche Direktor des Städtischen Krankenhauses, die Kassenärztliche Vereinigung, das Kieler Gesundheitsamt, das städtische Rechtsamt, das Pressereferat, die Feuerwehr, die Polizei sowie bei Bedarf der Oberbürgermeister und der Ordnungsdezernent an.

Von der Bildung eines Krisenstabs im Rathaus sieht die Verwaltungsspitze noch ab. Das würde eine Katastrophenschutzlage voraussetzen.

Am Mittwoch waren die ersten sechs Corona-Fälle in Kiel bekannt geworden. Betroffen sind vor allem Rückkehrer aus dem Skiurlaub in Österreich.

Stadt Kiel nennt Verhaltensmaßregeln

Unterdessen hat die Landeshauptstadt Kiel am Donnerstag eine Reihe von Verhaltensmaßregeln für alle Bürgerinnen und Bürger erneuert und publiziert. Darin steht:

"Es gilt derzeit immer: Hände gründlich mit Seife waschen, auf Händeschütteln verzichten und in den Ärmel (statt in die Hand) husten.

Kommst Du von einer Reise aus einem Corona-Risikogebiet (www.rki.de/covid-19-risikogebiete) zurück? Dann betritt bitte die nächsten 14 Tage keine Kitas, Schulen und Kinderheime, keine Krankenhäuser und ähnliches, keine Pflegeeinrichtungen und keine Berufs- und Hochschulen. Bleib, wenn möglich, zu Hause. Arbeitgeber*innen wird empfohlen, Reiserückkehrer*innen in Heimarbeit zu schicken, falls dies möglich ist.

Du hast Erkältungssymptome? Rufe die 116.117 an und kläre das weitere Vorgehen.

Du brauchst eine Krankschreibung? Die können und sollten ab jetzt telefonisch beim Hausarzt veranlasst werden.

Du möchtest einen Krankenbesuch machen? Verzichte weitestgehend darauf. Ansonsten sollte bitte nur eine Person täglich zu Besuch kommen.

Alle externen Veranstaltungen im Städtischen Krankenhaus Kiel werden bis Ende März abgesagt. Die öffentliche Kantine im Städtischen Krankenhaus ist für externe Besucher geschlossen und nur noch für Mitarbeiter*innen geöffnet.

Du planst eine Veranstaltung? Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmer*innen sind ab sofort untersagt. Bei Veranstaltungen mit weniger Teilnehmer*innen: Bitte prüft, ob diese wirklich stattfinden müssen."

