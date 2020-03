Vier weitere Infizierte in Kiel

Kiel

Damit sind bislang elf Menschen in Kiel an dem Virus nachweislich erkrankt. Die Situation wird in der Landeshauptstadt medizinisch unübersichtlicher: Ein Teil der Neuinfizierten gehört nicht zum Kontaktkreis der Menschen, die bereits erkrankt sind. „Es sind auch komplett neue Fälle dabei“, sagte Stöcken. Getestet werden sollen am Freitag auch die THW-Fans, die am vergangenen Sonntag in der Sparkassen-Arena neben einer Infizierten das Bundesligaspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen gesehen haben. Die Betroffenen wurden bereits informiert.

Müssen auch in Kiel größere private Feiern genehmigt werden?

Die Stadt berät am Vormittag das weitere Vorgehen mit dem Land. Nach Informationen von KN-online werden heute weitere starke Einschränkungen für das öffentliche Leben verkündet. Im Raum steht, dass auch Veranstaltungen mit deutlich weniger als 1000 Teilnehmern in Kiel erschwert werden, wie es bereits der Kreis Rendsburg-Eckernförde am Donnerstag entschieden hat. Dort müssen inzwischen sogar private Veranstaltungen wie Hochzeits- und Geburtstagsfeiern mit mehr als 100 Gästen angemeldet und genehmigt werden. Details sollen der Öffentlichkeit am Mittag mitgeteilt werden.

Weitere Nachrichten aus Kiel finden Sie hier.