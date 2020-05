Zwangspause für die Kommunalpolitik

Kiel

Aber die Suche nach Möglichkeiten, trotz Hygienevorschriften den demokratischen Diskurs fortzusetzen, läuft auf Hochtouren. „Wir müssen dringend wieder reden“, sagt der grüne Ratsherr Dirk Scheelje. „Ein intensiver Meinungsaustausch mit der Verwaltung findet derzeit nicht statt.“ Vorwürfe macht Scheelje deshalb niemandem. Aber er appelliert daran, sich mit der Situation nicht abzufinden. „Dass eine Stadt nur noch von wenigen Menschen repräsentiert wird, muss eine absolute Ausnahme bleiben.“

Auch Kiel Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ( SPD), der etwa alle 14 Tage die Fraktionschefs telefonisch über die Lage in der Stadt aus seiner Sicht informiert, hadert mit der augenblicklichen Situation. „Uns fehlt die intensive Beratung“, sagt Kämpfer. Er geht davon aus, „dass wir spätestens nach der Sommerpause wieder regelmäßig leibhaftig zusammenkommen“.

Jugendhilfe- und Finanzausschuss wollen unter strengen Regeln im Ratssaal tagen

Nachdem im April das kommunalpolitische Leben nur noch auf digitalem Weg geführt werden konnte, gibt es jetzt zaghafte Versuche, dies zu ändern. Am Mittwoch tagt unter strengen Hygienevorschriften der Jugendhilfeausschuss, der in den Ratssaal umzieht, damit unter den Sitzungsteilnehmern ausreichend Abstand eingehalten werden kann. Ähnlich will es der Finanzausschuss eine Woche später probieren. Mit der Einladung haben die Ausschussmitglieder genaue Verhaltensregeln mit auf den Weg bekommen: In die Liste darf man sich nur mit eigenem Kugelschreiber eintragen, alle müssen für den Fall einer Infektion ihre Kontaktdaten hinterlassen, und die Sitzordnung ist penibel vorgeplant.

Das wird auch am 14. Mai so sein, wenn die nächste Ratsversammlung stattfinden soll. Alle Ratsfraktionen wollen an der Sitzung festhalten, aber über die genauen Bedingungen wird noch diskutiert. Wer sitzt wo? Wie wird mit Ratsleuten umgegangen, die zu einer Covid-Risikogruppe gehören? Das sind Fragen, die im Vorfeld geklärt werden müssen. CDU-Fraktionschef Stefan Kruber schlägt vor, die Redezeit auf zwei Minuten zu kürzen. Endgültige Entscheidungen wird der Ältestenrat am Tag davor treffen.

Gemeindeordnung in Schleswig-Holstein lässt keine verbindlichen Beschlüsse in Videokonferenzen zu

Informell beraten einige Ausschüsse bereits mit Hilfe von Videokonferenzen. Beschlüsse können auf diesem Weg jedoch nicht gefasst werden. Das verbietet die schleswig-holsteinische Gemeindeordnung – auch weil Öffentlichkeit und Medien bei der digitalen Form ausgeschlossen sind. Das Infektionsschutzgesetz reiche nicht aus, „um diesen zentralen Grundsatz zur demokratischen Mitbestimmung und zur Kontrollmöglichkeit auszusetzen“, teilte das Innenministerium mit.

Außerdem sei es „bereits jetzt möglich, in geeigneten Räumen, beispielsweise in Turnhallen, mit gebotenem Abstand derartige Sitzungen durchzuführen und dabei auch die Teilnahme interessierter Bürger zu prüfen“. FDP-Fraktionschef Ingmar Soll fordert dennoch eine Änderung der Gemeindeordnung, wie sie beispielsweise in Baden-Württemberg gerade auf den Weg gebracht worden ist, damit Kommunalparlamente regulär per Videokonferenz tagen können. „Ich bin guter Hoffnung, dass das Innenministerium entsprechende Überlegungen anstellt.“ Ministeriumssprecher Tim Radtke verspricht immerhin „ kurzfristige Lösungen, wenn der direkte Kontakt bei Sitzungen vor Ort nicht möglich sein sollte“. Details nennt er noch nicht.

Niemand in Kiel soll von den Sitzungen ausgeschlossen werden

Aber unabhängig von der technischen Herausforderung werfen auch Videokonferenzen neue Gerechtigkeitsfragen auf. Während die grüne Fraktionschefin Jessica Kordouni für digitale Sitzungen plädiert, weil Risikogruppen bei Präsenzsitzungen ausgeschlossen seien, lehnt beispielsweise Ulrike Pollakowski ( SPD), Ortsbeiratsvorsitzende in der Wik, dies aus demselben Grund ab. In der Wik gebe es ein Beiratsmitglied, das aus gesundheitlichen Gründen Video-Tagungen nicht verfolgen könne.

Pollakowski, die derzeit wie viele Stadtteilpolitiker per Telefon und Mail die Kommunikation aufrechterhält, will auf jeden Fall spätestens im Juni wieder zum Ortsbeirat einladen. „Zur Not gehen wir dann in eine Sporthalle.“

