Start-up präsentiert neue Blutspende-App

Die App „ Statusplus Blutspende“, die bereits jetzt für Smartphones heruntergeladen werden kann und am Weltblutspendetag am 14. Juni an den Start geht, wurde von der Kieler Firma tricode in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum ( UKSH) entwickelt. Ziel ist es, dass mehr Menschen zum Blutspenden animiert werden, das Prozedere rund um die Blutentnahme verkürzt wird und Krankenhäuser bei Bedarf und Zustimmung registrierte Personen um eine Spende bitten können.

Neue Form der Interaktion mit den Blutspendern

„Wir wollen dazu beitragen, eine Versorgungssicherheit herzustellen“, sagt tricode-Co-Gründer Jonas Reinhardt. Durch eine neue Form der Interaktion zwischen Spendern und Spenderquelle soll garantiert werden, dass immer genug Blutreserven in den Einrichtungen vorhanden sind. Die Nutzung der App ist jedem Blutspender freigestellt, kostenlos und nicht verpflichtend.

Die Rechnung dabei ist relativ simple: Der Spender soll beim Vorgang der Blutentnahme Zeit gewinnen, außerdem soll er informiert werden, wenn seine Spende für eine Transfusion verwendet wurde. Zusätzlich können in der App die Gesundheitsdaten aus den Untersuchungen bei der Entnahme gespeichert werden – etwa ein großes und ein kleines Blutbild, Eisen- oder Hämoglobinwerte. „Die App ist ein digitaler Blutspendeausweis“, sagt Nikita Segal, der zu dem vierköpfigen Entwicklerteam von tricode gehört.

Die neue App soll nicht nur Zeit sparen

„Manchmal warten Menschen mehr als eine Stunde, um ihre Spende abzugeben, die nur fünf Minuten dauert. Das schreckt manche ab wiederzukommen“, sagt Jonas Reinhardt. Wer die kostenlose App künftig benutzt, kann Zeit sparen. Spender können über die Anwendung einen festen Termin ohne Wartezeiten ausmachen, außerdem kann über das Smartphone ein Fragebogen ausgefüllt werden, der einen Hinweis darauf gibt, ob man für die Spende zugelassen wird oder nicht. Den kompletten mehrseitigen Katalog, den die Spendereinrichtungen auswerten, ersetzt sie noch nicht, Ziel ist aber, dass dieser verbindliche Fragebogen im nächsten Schritt in die App implementiert wird.

Doch die App soll weit mehr leisten, als Zeit zu sparen. Im Schnitt kommen Spender zweimal im Jahr zur Blutentnahme, dabei könnten sich einige bis zu fünfmal jährlich Blut entnehmen lassen. „Es fehlt die Information, was mit der Spende geschieht“, sagt Reinhardt. Deshalb informiert die Anwendung den Nutzer, wenn sein Blut verwendet wurde. Aus Datenschutzgründen nicht unmittelbar und ohne Angaben zum Empfänger. Die Nachricht soll unterstreichen, dass die Spende nicht umsonst war, und gleichzeitig dazu animieren, sobald es möglich ist, wieder Blut zu geben.

UKSH als Kooperationspartner beteiligt

Als Kooperationspartner arbeitet tricode mit dem UKSH zusammen. Im Sommer 2018 hat das Institut für Klinische Molekularbiologie (IKMB) beim Hackathon (Bericht von der diesjährigen Veranstaltung siehe unten) mit dem Ziel teilgenommen, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen, um mehr Menschen für die Blutspende zu gewinnen. Dabei entstand die Idee, die Workshop-Leiterin Kathrin Boersch seitdem gemeinsam mit Jonas Reinhardt, Nikita Segal und Benno Lauther umsetzt. Zunächst wird „ Statusplus Blutspende“ nur am UKSH in Kiel und Lübeck verwendet. Tricode hofft, noch weitere Kliniken gewinnen zu können, Gespräche gibt es bereits mit Einrichtungen in weiteren Bundesländern.

„Wir brauchen verschiedene Kanäle, um mit den Blutspendern zu kommunizieren“, sagt Prof. Siegfried Görg, der das Institut für Transfusionsmedizin am UKSH leitet. Durch den Einsatz der App erhofft er sich, die Verbindung zu den Spendern aufrechtzuerhalten. Zwar gebe es jedes Jahr 4000 neue Spender am UKSH, aber auch eine ebenso große Zahl an Menschen, die kein Blut mehr spenden. Pro Jahr gibt es an den UKSH-Standorten in Kiel und Lübeck rund 50 000 Blutspenden.

