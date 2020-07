Kiel

Langeweile scheint der Kieler Extremsportler Michael Walther (39) nicht zu kennen. Nachdem er bereits mit dem Stand-up-Paddleboard (SUP) in Grönland war und einmal rund um Schleswig-Holstein paddelte, hat er sich nun eine neue Herausforderung ausgesucht. Er will mit dem SUP einmal quer durch Deutschland. Am 2. August wird er in Basel starten. Zwei bis drei Wochen später hofft er, in Kiel anzukommen.

Equipment-Check am Kleinen Kiel

„Wir müssen raus aus der Komfortzone, unseren Lebensstil überdenken und neue Wege gehen“, sagt der Umweltaktivist Michael Walther. Er möchte dazu beitragen, dass wir und die kommenden Generationen eine „faire Chance auf eine lebenswerte Zukunft“ erhalten.

Direkt vor der Förde Sparkasse (einem seiner Sponsoren) am Kleinen Kiel checkt Michael Walther am Donnerstag nochmals sein Equipment und macht gleich noch mal eine kleine Probefahrt. Auf seiner Tour möchte er so wenig wie möglich mitnehmen.

Die Strecke von Basel nach Kiel ist 1300 Kilometer lang

Ein Zelt und eine Isomatte sucht man deshalb auf dem 13,6 Fuß langen Fanatic SUP vergeblich. Nachts will er das Board als Matratze benutzen. Tagsüber ist es sein einziges Fortbewegungsmittel für die 1300 Kilometer lange Reise.

Bei seiner Tour wird der gebürtige Norderneyer, der seit 20 Jahren in Kiel lebt, völlig auf sich allein gestellt sein. „Es ist mir ein besonderes Anliegen, bei meinen Aktionen mit gutem Beispiel voranzugehen“, sagt er. „Ich möchte keine unnötigen Emissionen produzieren und verzichte lieber auf ein Begleitfahrzeug oder sonstigen Support.“

Die Route wird ihn über den Rhein nach Mannheim, Mainz, Koblenz, Köln und Düsseldorf führen, bevor es dann in Duisburg rechts ab geht. Über die Kanäle geht es weiter bis nach Minden und von dort auf die Weser, die den SUPer zur Nordsee bringen wird. Über die Elbe und den Nord-Ostsee-Kanal geht es dann zurück in die Heimat nach Kiel.

Mit 30 Kilogramm quer durch Deutschland

Klingt eigentlich ganz einfach. Aber: „Neben den Kilometern werden mir wohl auch mehr als 50 Wehre und Schleusen das Leben schwer machen“, erzählt Michael Walther. Die seien nämlich für Stand-up-Paddler tabu. Da bleibt dem ehemaligen Profi-Segler nichts anderes übrig, als das Board samt Gepäck huckepack zu nehmen.

Täglich 14 Stunden auf dem SUP

Insgesamt etwa 30 Kilogramm Gepäck wird Michael Walther so – mal paddelnd, mal tragend – quer durch Deutschland befördern. Die besondere Herausforderung bei dieser Aktion liegt in der Dauer. Täglich 14 Stunden auf einem SUP und mehr als 500.000 Paddelschläge warten auf den Extremsportler.

Um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen, hatte Michael Walther schon vor mehr als zwölf Jahren zusammen mit Thomas Reinke das „Zero Emissions Projekt“ gegründet. Mit spektakulären Wassersportaktionen wollten die beiden das Thema Umweltschutz „cooler“ machen, für die Bewegung in der Natur begeistern und zum Mitmachen anregen. Wetten, auch das gelingt ihm mit der neuen Tour von Basel nach Kiel?

Auf der Website unter www.xgermany.de kann die „Cross Germany 2020“-Tour verfolgt werden. Mehr: www.ZeroEmissions.eu

