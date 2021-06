Kiel

Elf Jungs aus den achten bis zehnten Klassen der Lilli-Martius-Schule und einer vom benachbarten Gymnasium Elmschenhagen haben sich nun erfolgreich genau diesem Teil des Fußballsports gewidmet. Wenn der Schleswig-Holsteinische Fußballverband (SHFV) zum Junior-Coach-Programm seines Dachverbands DFB bittet, ist das Interesse stets viel größer als die Zahl der Plätze. „Diesmal war es andersherum“, berichtet Koordinator Mats Petrowski.

Von acht Schulen, die sich angemeldet hatten, sprangen nach seinen Angaben vier wieder ab, weil die Verantwortlichen fürchteten, entweder gar nicht oder nur mit sehr hohem Aufwand den jeweils geltenden Corona-Regeln gerecht werden zu können. Übrig blieben damit die Gemeinschaftsschulen in Kronshagen und Schafflund sowie in Elmschenhagen die Hermann-Löns-Schule und die Lilli-Martius-Schule.

90-minütige Einheit war das Highlight

„Wir wollten das unbedingt hinbekommen, um den Jugendlichen gerade in diesen Zeiten Abwechslung zu bieten“, betont Lilli-Martius-Schulleiter Jan Eric Becker, dessen sportliche Heimat ebenfalls der Fußball ist. Vor allem dank persönlicher Ansprache fanden sich für das Projekt nach anfänglicher Zurückhaltung am Ende doch noch genügend Interessierte. Und die haben ihre Teilnahme nicht bereut. Das Highlight war für sie eine 90-minütige Trainingseinheit unter Regie von Verbandssportlehrer und DFB-Stützpunktkoordinator Björn Rädel. Richtig anstrengend war es zwar, erzählen die Jungs, aber halt auch verbunden mit viel Spaß und vielen Lerneffekten.

Eindruck gemacht hat auch ein Modul, in dem die Jugendlichen selbst Chefs auf dem Platz waren und eine Übungseinheit mit Viertklässlern absolvierten. Schnell merkten dabei Nico, Sandro, Jendrik und die anderen, dass es gar nicht so einfach ist, eine solche Rasselbande beisammen und am Ball zu halten.

An der Lilli-Martius-Schule startete das Coach-Programm nach den Osterferien. Die 40 Lerneinheiten wurden teils nachmittags, teils in kompakten Blöcken, und mit Rücksicht auf die Corona-Lage teils auch online absolviert. Durchaus Luft nach oben gab es nach Einschätzung von Mats Petrowski bei den Online-Lektionen, doch dafür hat der Mann vom SHFV Verständnis. Wichtig sei für die Jugendlichen bei solchen Aktionen schließlich „auf’m Platz“ und nicht vor dem Bildschirm.

Drei der Teilnehmer engagieren sich bei SW Elmschenhagen

Ziel des Programms ist es, den außerunterrichtlichen Schulsport durch gut angeleitete Fußball-Arbeitsgemeinschaften zu stärken, aber auch den Vereinen „eine neue Generation von jungen, engagierten DFB-Junior-Coaches“ zur Seite zu stellen, heißt es beim DFB. Die Quote ist bei den zwölf Teilnehmern der Elmschenhagener erstmal sehr beachtlich. Drei von ihnen wollen sich in der Jugendarbeit von Schwarz-Weiß Elmschenhagen engagieren, einer für eine AG innerhalb der Schule.

Was für Christian Heidrich, Jugendfußballobmann des Sportvereins, zwar sehr erfreulich ist, aber längst nicht alle Probleme in der Nachwuchsarbeit löst. Erst jüngst musste Schwarz-Weiß seine B-Jugend abmelden, weil die Personaldecke zu dünn geworden war. Auch mangelt es in Elmschenhagen wie in fast allen anderen Stadtteilvereinen chronisch an Personal, das sich besonders in den jüngeren Altersgruppen engagiert.