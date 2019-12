Es ist die nächste große Geschäftsaufgabe in prominenter Lage in der Innenstadt in Kiel: Der Elektronikmarkt Medimax im Sophienhof schließt Ende Februar 2020. Auch die Filiale im Ostseepark Schwentinental stellt – voraussichtlich Ende März – den Betrieb ein. Jetzt gibt es Spekulationen um die Nachfolge.