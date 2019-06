Diesen Kieler-Woche-Klassiker versucht keiner zu verpassen, der in der Stadt wirtschaftlich was bewegen kann oder will. Rund 300 Gäste folgten der Einladung von Oberbürgermeister (und Wirtschaftsdezernent) Ulf Kämpfer zur Wirtschaftsfahrt der Stadt mit großem Büfett hinaus zu den Regattafeldern.