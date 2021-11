Kiel

„Was bedeutet oliv?“, will die Schülerin von Klaus Mie wissen. Gar keine leichte Frage. Wie erklärt man auch eine Farbe, wenn man sie gerade nicht zur Hand hat? Mie sagt erstmal, dass es sich bei Oliv um eine Farbe handelt, die irgendwo zwischen Grün und Blau liegt.

Der 80-Jährige Mie engagiert sich seit 13 Jahren bei der Schulaufgabenhilfe des Kieler Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Eigentlich erklärt er Mathe und Physik, manchmal geht es aber auch um andere Fragen – dann entscheidet er wie auch die anderen Ehrenamtlichen, ob er sie beantworten kann. „Bis zur Mittelstufe können wir relativ breit beraten, danach dünnt es sich aus“, so Mie.

DRK-Schulaufgabenhilfe unterstützt Kieler Schüler dreimal pro Woche

Die Schulaufgabenhilfe ist ein kostenloses Angebot für alle Schülerinnen und Schüler. Seit 25 Jahren gibt es sie, untergebracht in der zentral gelegenen Kieler Gelehrtenschule. Aktuell können die Kinder und Jugendlichen von montags bis mittwochs zwischen 15 und 18 Uhr Fragen klären, die im Unterricht offen geblieben sind. Zwar müssen sie sich einmal registrieren, wenn sie das Angebot erstmals nutzen. Danach aber können sie spontan in die Gelehrtenschule kommen.

„Die Schüler kommen mit ihren eigenen Hausaufgaben. Sie sollen sie möglichst selbst lösen, wir geben nur Hilfestellung“, erklärt Helmut Rasch (60), der seit 17 Jahren ehrenamtlich Physik und Mathe erklärt. Seit Beginn des Angebots hätten mehrere hundert Schülerinnen und Schüler davon profitiert, schätzt Rasch.

Einer von ihnen studiert heute Politikwissenschaft in Berlin: Maksymilian Awuah sagt, die Schulaufgabenhilfe sei ein Ort, an dem er nicht nur Schulinhalte vertiefen, sondern auch viel über das Leben lernen konnte. Awuah kam 2007 mit seiner Familie aus Polen und konnte „schlicht zu wenig Deutsch, um dem Unterricht zu folgen und mich gut zu entwickeln“. Er kam also regelmäßig in die Gelehrtenschule, Rasch nahm sich für ihn Zeit. „Durch die Menschen, die in der Schulaufgabenhilfe arbeiten, werden sich die Schülerinnen und Schüler aufgehoben fühlen“, ist Awuah nach seinen eigenen Erfahrungen überzeugt.

Die Ehrenamtlichen der DRK-Schulaufgabenhilfe engagieren sich auch abseits der Termine

Das Engagement der Ehrenamtlichen geht oft über die Nachmittage in der Gelehrtenschule hinaus – auch während der Pandemie, als das Angebot teils nicht stattfinden konnte. „Ich habe mir von manchen die Aufgaben per Mail schicken lassen und sie dann am Telefon besprochen“, erklärt Mie, der aber auch festhält: „Das ist mit persönlichem Kontakt nicht vergleichbar.“

Aktuell halten zehn Ehrenamtliche das Angebot aufrecht. Sollten sich mehr Menschen finden lassen, könnte die Schulaufgabenhilfe vielleicht einen weiteren Tag in der Woche angeboten werden.

Nähere Informationen gibt es bei der Servicestelle Ehrenamt des DRK Kiel per E-Mail an ehrenamt@drk-kiel.de oder unter Tel. 0431 22003272.