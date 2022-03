DSDS-Recall in Italien: Dominik Simmen aus Kiel in der nächsten Runde

Kiel / Brindisi

Der Flug ins italienische Brindisi hat sich für Dominik Simmen gelohnt: Der Kieler steht nach seinem ersten Auftritt beim Auslands-Recall unter den Top 21 der diesjährigen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). Mit seiner Interpretation des Songs „Rude“ traf er den richtigen Ton zum Motto „Sommer, Sonne & Good Vibes“. Passend dazu das spektakuläre Set in der von Felsen umgebenen Bucht „Lama Monachile“ an der Adria.

Die „DSDS“-Jury mit Toby Gad (l.), Ilse DeLange und Florian Silbereisen in Polignano a Mare, dem ersten Set des Auslands-Recalls in Italien. Quelle: RTL/Stefan Gregorowius

Ebenfalls weiter: Arian Golic, Kundenberater aus Buchen, und Abi Faizan, Elektroniker-Azubi aus Koblenz, mit denen Simmen gemeinsam vor der Jury sang. „Das gibt einem schon ein gutes Gefühl, vor allem weil wir uns auch als Team gut verstanden haben“, so der 23-jährige Psychologiestudent.

Entgegengekommen sei ihm die Song-Auswahl – auch wenn er sich sonst eher der Rockmusik verbunden fühlt. „Ich kannte das Lied zum Glück schon vorher, es hat mich gleich gepackt“, sagt Simmen, „es hat einen coolen Vibe und ist mal etwas anderes.“ Mit seiner eigenen Performance sei er zufrieden. Es gehe ihm schließlich darum, Spaß an der Musik zu vermitteln. Dass er das geschafft hat, schien auch die Jury um Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad so zu sehen.

Für den Kieler geht es bereits am kommenden Sonnabend, 26. März, um 20.15 Uhr beim TV-Sender RTL weiter. Dann steht die zweite der vier Folgen des Auslands-Recalls an. Die Live-Shows starten dann am 16. April. Ob auch Dominik Simmen dabei ist, ist in den nächsten Wochen zu sehen.