DSDS: So hat sich Dominik Simmen aus Kiel im Halbfinale geschlagen

Die DSDS-Reise von Dominik Simmen ist beendet: Der Kieler schied am Sonnabend im Halbfinale von „Deutschland sucht den Superstar“ aus. Trotzdem überzeugte er in der dritten Live-Show der RTL-Castingshow mit einem Solo-Auftritt und einem Duett.

Ein feuriges Herz im Hintergrund, Gespräche über Liebe (Simmen: „Kiel ist Liebe“): Dass das DSDS-Halbfinale unter dem Motto „Power of Love“ stand, war unschwer zu erkennen. Für den 23-jährigen Kieler durchaus eine Herausforderung: „Lovesongs sind nicht direkt meine Profession“, sagte er im Vorfeld. „Aber es ist das größte Thema in der Musik, und ich bin zufrieden mit meiner Liederauswahl.“

DSDS: Dominik Simmen aus Kiel überzeugt Jury mit erstem Auftritt

Das merkte man bei seinem ersten Auftritt des Abends. Während Simmen seine gesangliche Leistung aus der Sendung vor einer Woche als „die schwächste in meiner DSDS-Zeit“ bezeichnete, rockte er dieses Mal die Bühne – zunächst mit dem Song „Use Somebody“ von Kings of Leon. Bei Jury-Mitglied Florian Silbereisen sorgte er damit sogar für Standing Ovations: „Das war bisher dein bester Auftritt bei DSDS!“

Großes Lob gab es auch von Gastjuror Joachim Llambi („du bist auf der Bühne eruptiert“) und Toby Gad („du hättest es nicht besser machen können“). Einzig Jurorin Ilse DeLange vermisste eine noch spektakulärere Performance: Wenn Simmen wirklich ein Rocker sein wolle, müsse er auf der Bühne noch mehr aus sich herauskommen.

DSDS-Halbfinale: Dominik Simmen bekommt nicht genug Anrufe

Es war nicht der einzige Auftritt an diesem Abend für Simmen. Zusammen mit Kandidatin Amber van den Elzen sang er den Song „You’re the One That I Want“ von John Travolta und Olivia Newton-John. „Das war sehr nah an John Travolta dran“, lobte Llambi den Kieler, „du hast eine selbstverständliche Coolness“. Auch die anderen Jurymitgliedern überzeugte der Auftritt.

Am Ende entschied aber – wie in den Liveshows üblich – das Publikum an den Bildschirmen. Es rief für vier andere Kandidatinnen und Kandidaten häufiger an, die den Einzug ins Finale am 7. Mai (20.15 Uhr, RTL) schafften. Für Simmen ist der Traum vom Superstar-Titel dagegen geplatzt.

Von Jonas Bickel und Philipp Scheithauer