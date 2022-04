DSDS: So hat sich Dominik Simmen aus Kiel in der zweiten Liveshow geschlagen

Köln

„Jeder, der jetzt noch dabei ist, hat etwas ganz Besonderes in sich“, sagt Dominik Simmen. Der 23-jährige Kieler ist einer davon, stand am Sonnabend in den Top 8. In der zweiten Liveshow der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) musste er ab 20.15 Uhr im Gegensatz zur Vorwoche zwar nur ein Lied singen – Fokus und Druck stiegen aber dennoch.

„Je weiter man kommt, umso mehr sind die Augen natürlich auf einen gerichtet“, so Simmen. Die Aufmerksamkeit rund um die jungen Kandidatinnen und Kandidaten nimmt zu, Fanlager bilden sich. So auch beim Kieler Psychologie-Studenten – bisher mit Erfolg. Seine Anhänger hatten bereits in der Sendung vom 16. April so oft für ihn angerufen, dass es für ihn in die nächste Runde ging. Hatte er die Zuschauer und Zuschauerinnen auch in der zweiten Livesendung auf seiner Seite?

Vorab gab sich der Kieler noch gelassen: „Darüber mache ich mir im Moment nicht allzu viele Gedanken. Ich versuche, bei mir zu bleiben und einfach einen guten Auftritt hinzulegen.“ Und das ist ihm – nach Meinung der Jury rund um Florian Silbereisen und Gast-Jurorin Sarah Engels – auch gelungen.

Motto „Movietime“: Dominik Simmen aus Kiel singt „What I’ve Done“ von Linkin Park

Am Sonnabend hat Dominik Simmen „What I’ve Done“ von der Band Linkin Park gesungen. Ein emotionales Lied, mit einer persönlichen Vorgeschichte. „2017 habe ich Linkin Park live auf dem Hurricane Festival gesehen, kurz bevor der Sänger (Chester Bennington, Anm. d. Red.) starb“, sagt der 23-Jährige. Mit der US-amerikanischen Rockband verbindet er ein besonderes Gefühl. Sie habe ihn in seiner musikalischen und persönlichen Laufbahn stark geprägt. „Natürlich ist es daher eine Ehre und es macht mich stolz, den Song live performen zu dürfen.“

Die Jury zeigte sich im Anschluss größtenteils begeistert von seinem Auftritt. „Das hast du richtig, richtig gut gemacht“, lobte Ilse DeLange. „Man hat gemerkt, es war ein Kampf. Aber mehr um die Töne zu erreichen.“ Juror Florian Silbereisen attestierte Dominik Simmer sogar eine Transformation zu „unserem DSDS-Rockstar“.

Lediglich Sarah Engels zeigte sich etwas kritischer. Ihr fehlte „die Connection“. Sie war es auch, die Dominik Simmen zum Ende der Show ein Ausscheiden voraussagte. Doch das letzte Wort hatten wie schon in der Vorwoche die Zuschauerinnen und Zuschauer. Und die riefen fleißig für den Kieler an, votierten stattdessen gegen Tina Ulbricht und Din Omerhodzic, das DSDS-Liebespaar.

Dominik Simmen kann sich und seine Stimme nun im Halbfinale am kommenden Sonnabend, 30. April, ab 20.15 Uhr (RTL) unter Beweis stellen. Das Motto für die verbliebenen sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer lautet dann „Lovesongs“.