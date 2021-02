Kiel

Gaarden. Eilig werden etliche Kisten geschleppt und in Autos verladen. Es ist kalt draußen auf dem Hinterhof des Dänischen Bettenlagers in Gaarden. Doch die Ware muss raus. Ab dem 1. September wird die Möbelkette in Jysk umbenannt und bekommt damit auch ein neues Sortiment.

„Ein Räumungsverkauf ist in Corona-Zeiten nicht möglich. Deswegen spenden wir unsere Ware an Bedürftige“, erklärt Andreas Weltrowski, District Manager beim Dänischen Bettenlager.

Dänisches Bettenlager: Ware an Echt gut und Sano Alasan aus Gambier

Eigentlich wollte er einen Teil der Ware an die Betreute Grundschule Russee geben. Doch ihr Leiter, André Dabelstein-Schröder fand, dass die zahlreichen Dekoartikel, Regale oder Bilder beim Sozialkaufhaus und bei Sano Alasan aus Gambia besser aufgehoben seien. „Dort wird die Spende wirklich gebraucht“, sagt er. Er selbst nahm nur wenige Dekoartikel für die Grundschule entgegen.

Das Sozialkaufhaus nahm das Angebot dankend an. Ina Müller, Teamleiterin bei Echt gut und Dennis Jessen, Fachbereichsleiter Soziale Teilhabe der Stadtmission, fuhren mit ihrem Auto zum Hinterhof und packten die Kartons ein. „Im Moment bauen wir ein Click-und-Collect-System auf, damit wir auch während Corona noch unsere Ware anbieten können“, erzählt Dennis Jessen. Für wenig Geld wird es an Bedürftige, wie Studenten, Rentner oder Harz-IV-Empfänger weiterverkauft.

Auch Sano Alasan nahm einen Teil der Spende aus dem Dänischen Bettenlager entgegen. Er gibt sie einem Kindergarten in Gambia. „Bettbezüge, Kleidung, Mützen, ich nehme alles mit nach Gambia“, sagt er.

Jysk kommt aus Jütland

Ab dem 1. September wird es im Möbelhaus ein neues Sortiment geben. Es soll skandinavischer werden, statt massiver Holzmöbel sollen furnierte Tische, Stühle und Schränke angeboten werden, erklärt Andreas Weltrowski.

Übersetzt heißt der neue Name Jysk Jütländisches Bettenlager. „Außer in Österreich und in Deutschland hieß Jysk überall auch so“, erklärt Andreas Weltrowski. Jetzt soll die Kette auch in Deutschland Jysk heißen. „Jütländisch steht für bodenständig, fleißig und zuverlässig.“