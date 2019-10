Kiel

Als Gisela Neumeyer ihrem Walter am Montag den Ehering bedächtig über den Finger streifte, ist es fast so schön wie beim ersten Mal vor 63 Jahren. Nur, dass es diesmal nicht im Standesamt um die Ecke geschah, sondern im Eingangsbereich des Textilgeschäftes Meislahn in Kiel. Denn genau hier rutschte Walt...