33 Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland starteten vor im Oktober 2021 zu einer großen Reise: Mit dem Traditionssegler „Thor Heyerdahl“ ging es 10 000 Seemeilen durch die Welt. Die 14- bis 16-jährigen Gymnasiasten lernten nicht nur viele Länder kennen, sondern mussten auch Herausforderungen meistern. Gestern gingen die Schüler in Kiel an Land – und auch die Eltern hatten Herzklopfen.

Von Karina Dreyer