Kiel

Ein Foto und seine Geschichte: Christoph Middendorf von der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Russee ist jetzt auch in Los Angeles bekannt – zumindest anonym. Denn die Redaktion der „Los Angeles Times“ hat ein Foto des Feuerwehrmanns im Sturmeinsatz vom Wochenende ausgewählt, um einen Artikel zu bebildern.

Nicht nur die Leserschaft von KN-online und der Kieler Nachrichten hat das Foto am Wochenende oder Montag gesehen: Begleitet wurde die Freiwillige Feuerwehr Russee in der Nacht von Orkan „Zeynep“ von den Kollegen André Klohn und Axel Heimken der Deutschen Presse-Agentur.

Axel Heimken fotografierte spektakuläre Szene

Fotograf Heimken setzte eine Szene spektakulär ins Bild: Middendorf setzte nach Klohns Worten mehrfach mit der Motorsäge an, um einen umgestürzten Baum von einem Gehweg zu entfernen. Die anderen Mitglieder halfen mit einem Seil nach.

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) ist die von den Rundfunkanstalten und etlichen Tageszeitungsverlagen getragene große deutsche Nachrichtenagentur. Sie kooperiert mit der weltweit größten Nachrichtenagentur Associated Press.

Die nutzte Heimkens Foto, um den Artikel zum Überblick der Sturmopfer und -schäden in Westeuropa zu bebildern. Und die „LA Times“ griff auf diesen Artikel zu.

„Western Europe cleans up after storm leaves at least 12 dead“: „Westeuropa räumt auf, nachdem der Sturm mindestens zwölf Menschen getötet hat“ – keine schöne Schlagzeile, aber ein spektakuläres Foto, mit dem Christoph Middendorf weltweit wahrgenommen wurde.