Ein 51-jähriger Rollstuhlfahrer nutzt seit mehr als 20 Jahren in Kiel die Hilfsbereitschaft von Frauen für sexuelle Übergriffe aus. Im Dezember wurde er dafür erstmals zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Doch nun bestätigte die Polizei einen erneuten Vorfall. Wann hat diese Masche endlich ein Ende?

Erneuter Vorfall in Kiel

Von Florian Sötje