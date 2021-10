Sie bekommen rund 800 Euro weniger als die Kolleginnen und Kollegen in Pflege und Medizin. Jetzt spitzt sich der Kampf der Servicekräfte am Städtischen Krankenhaus Kiel um den Tarif des Öffentlichen Dienstes zu. Ihr Warnstreik am Dienstag ist bereits der fünfte in den laufenden Tarifverhandlungen.