Darum tourten hunderte Weihnachtsmänner auf Motorrädern durch Kiel

Bei diesen Weihnachtsmännern hätte wohl kein Kind ruhig im Bett bleiben können: Statt auf leisen Kufen starteten mehrere hundert rotgewandete Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer am Sonnabendmittag ihre Tour durch Kiel auf ihren knatternden Maschinen. Mit der Aktion sollen Spenden für die Kinderkrebsstation des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) gesammelt werden.

Im achten Jahr gebe es den „X-Mas-Ride“ durch Kiel nun schon, sagt Mitorganisator Dennis Reese (25). „Das fing irgendwann aus Spaß mit sieben Leuten an. Inzwischen sind wir soweit, dass wir die Aktion bei der Stadt und der Polizei anmelden müssen.“

Beim „X-Mas-Ride“ 2020 wurden rund 12.000 Euro gespendet

Habe am Anfang der Spaß im Vordergrund gestanden, sei es nun der Spendengedanke, so Reese. „Im letzten Jahr konnten wir knapp über 12.000 Euro sammeln.“ Spenden könnten direkt an das UKSH überwiesen werden, erklärt der Mitorganisator. Informationen dazu finden sich im Internet unter www.uksh.de/gutestun.

Doch abgesehen vom wohltätigen Zweck bereite die Tour auch so Vergnügen. „Es ist ein ganz anderes Gefühl, so zu fahren, man muss viel umsichtiger fahren. Und es ist ein cooles Gefühl, dass hier alle das gleiche Hobby haben“, erzählt Reese.

„X-Mas-Ride“ in Kiel: Motorradfahrer kommen für den Spaß – und den guten Zweck

Auch von vielen Mitfahrenden hört man: Sie kommen für den guten Zweck genauso wie für den Spaß der gemeinsamen Tour. Und so sammeln sich am Sonnabendvormittag beim Polo Motorrad Store an der Kreuzung Ostring/B 76 immer mehr Gestalten mit roten Mänteln und Mützen.

Zwischen ihnen gibt es auch vereinzelt Engel, ein Einhorn, einen Schneemann oder den neongrünen Gringe. Manch einer hat es sich zudem nicht nehmen lassen, auch das eigene Motorrad zu dekorieren: Lichterketten am Lenker und Weihnachtsbäume vorne oder hinten am Bike sind keine Seltenheit.

Sogar Polizeioberkommissar Bernd Kähler, der den Tross mit weiteren Kollegen auf dem Motorrad begleitet, hat sich einen roten Weihnachtsmann-Helmüberzug und ein zum Weihnachtsmotto passendes T-Shirt mitgebracht. „Das gönne ich mir. Das ist meine letzte Fahrt vor dem Ruhestand“, verrät der Polizist.

Beim „X-Mas-Ride“ in Kiel werden auch unter den Teilnehmern Spenden gesammelt

Vor der Abfahrt geht unter den immer zahlreicher werdenden Tourteilnehmerinnen und -teilnehmern bereits ein Spendenglas rum, das sich schnell füllt. „Ich muss gar nicht rumlaufen“, scherzt Thorge Bellmann, der das Glas hält, während sich neben ihm eine Schlange bildet.

Von seinem Taschengeld etwas gespendet hat der elfjährige Maxi Salkowski, der mit seinen Großeltern Maike und Uli Krämer den „X-Mas-Ride“ mitmacht. „Das gefällt mir sehr, so viele Motorradfahrer“, freut sich Maxi. Und seine Oma erzählt, sie würde mit ihrem Mann auch lange Touren fahren. „Wir waren schon in der Sahara.“

Zwischen den Bikerinnen und Bikern schauen einige Schaulustige sich die Motorräder an: Zwischen den Cross-Maschinen, Tourenmotorrädern und dem einen oder anderen Chopper finden sich auch Modelle mit Beiwagen und vereinzelt sogar Quads.

Auch weihnachtlich dekorierte Quads fahren mit durch Kiel

Auf einem solchen vierrädrigen Geländefahrzeug ist etwa das Ehepaar Nicole und Sven Oke Jannichsen unterwegs, inklusive eingepackten Geschenken vor dem Lenker. „Wir wollen den Kindern eine Freude bereiten und machen das für die gute Sache“, sagt Nicole Jannichsen, bevor ihr Mann die bunte Lichterkette am Quad einschaltet.

Schließlich starten die Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer. Es dauert einige Minuten, bis alle vom Parkplatz auf die B 76 abgebogen sind. Die Tour führt den Tross danach quer durch Kiel: Vom Ostufer sind sie zum Hauptbahnhof unterwegs und von dort fahren in mehreren Schleifen durch den Westen der Stadt.

Ein paar Schaulustige haben sich auf den ersten Metern der Strecke versammelt. Unter ihnen ein kleiner Junge, der dem Tross begeistert vom Straßenrand aus zuwinkt. Die meisten der Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer winken zurück. Dann biegen sie ab Richtung Schwentinental. Wie für Mitorganisator Dennis Reese dürfte für viele von ihnen das letzte große Treffen in diesem Jahr sein.