Digitale Orte, kleine Veranstaltungen, eine Jedermann-Segelparade: So soll das Veranstaltungsprogramm der Kieler Woche 2020 in der Corona-Krise aussehen. Das Kieler-Woche-Büro stellt am Donnerstag, 14. Mai 2020, in der Ratsversammlung erste Details vor.