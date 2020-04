Das Echo auf Kämpfers Vorstoß

Kiel

Unter der Überschrift „Corona in Kiel – Wo stehen wir, und wie kriegen wir unseren Alltag zurück?“ hatte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer am Wochenende eine öffentliche Debatte darüber angeregt, unter welchen Umständen, wann und wie die Einschränkungen des öffentlichen Lebens gelockert werden könnten. Kämpfer hatte dazu Spielplätze, Strände und Gaststätten als Beispiele und „spätestens Anfang Mai“ als Zeitpunkt genannt - immer unter der Maßgabe, dass die Zuwachsraten bei den Neuinfektionen bis dahin weiter so sinken wie zurzeit.

SPD warnt vor Verwerfungen zwischen Bürgern und Verwaltung

Sie halte „die frühzeitigen Überlegungen des Oberbürgermeisters zum Exit aus dem Shutdown für richtig“, sagt die SPD-Fraktionschefin Gesa Langfeldt. Es sei richtig, das Anfahren des gesamtgesellschaftlichen Lebens breit zu diskutieren und die Bevölkerung detailliert darauf vorzubereiten. Langfeldt gibt zu bedenken: „Die Auswirkungen auf die Wirtschaft und vor allem auf den Zusammenhalt in der Bevölkerung werden ohne eine solche rechtzeitige öffentliche Diskussion nur zu Verwerfungen zwischen den Bürgern und der Verwaltung, egal ob Stadt, Land oder Bund, führen.“ Die Szenarien müssten sich beständig am Stand der Infektionswelle orientieren. Schulen und Kita seien zum Beispiel Bereiche, in denen man mit intelligenten Mitteln einen langsamen Neustart erreichen kann. “Das Hochfahren der Wirtschaft funktioniert nur, wenn es mit Schule und Kita in einem Einklang erfolgt“, sagt die Pädagogin.

Langfeldt lobt „die Stadtverwaltung mit all ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen“. Es gebe „einen guten, intensiven Austausch mit allen Dezernaten“, sagt die Sozialdemokratin. „Die Selbstverwaltung wird immer mitgenommen bei den Entscheidungen der Verwaltung.“

CDU rät von Alleingängen einzelner Kommunen ab

Der Oppositionsführer in der Kieler Ratsversammlung, Stefan Kruber ( CDU), will von einem „Kämpfer-Vorstoß“ nichts wissen und spricht von einer „allgemeinen öffentlichen Debatte über erste Lockerungen der Einschränkungen während der Corona-Epidemie“. Kruber mahnt: „Das sind Fragen, die nicht allein von Politikern, sondern nur mit einem Expertenkreis aus Gesundheitssystem, Wirtschaft, Gewerkschaften, Kirchen, Sozialeinrichtungen, Sport und Kultur gemeinsam erörtert werden sollten.“ Aufgabe der Politik sei es, „mit Augenmaß und unter Einbindung aller wissenschaftlichen Er-kenntnisse eine Strategie zu entwickeln“. Mahnend fügt Kruber hinzu: „Dabei sollten Alleingänge einzelner Kommunen vermieden werden.“ Solange es kein Medikament und keine Impfung gibt, habe weiter „das Verhältnis von der Entwicklung der Fallzahlen zu den möglichen Behandlungsplätzen in den Krankenhäusern oberste Priorität, damit der Fortschritt nicht zum Rückschritt wird“. Antikörpertests mit sichereren Ergebnissen könnten hilfreich sein. Auch wegen der allmählich steigenden Außentemperaturen könne die CDU-Ratsfraktion sich vorstellen, zunächst mit der Öffnung von Außenangeboten zu beginnen. Hier könnten Abstände eingehalten und gleichzeitig viel Lebensqualität zurückgewonnen werden. Er denke dabei zum Beispiel an Einzelsportarten, Freisitzanlagen von Restaurants und Freiluft-Kulturveranstaltungen sowie an Spielplätze, sagt Kruber.

Grüne: Die richtige Informationsstrategie

Der Oberbürgermeister habe „einen wichtigen Punkt getroffen“, sagt die grüne Fraktionschefin Jessica Kordouni. Der Kampf gegen Corona lebe „nicht nur von Schutzmaßnahmen, sondern auch von einer Informationsstrategie“. Kordouni: „Es gilt die richtige Balance zwischen der Kapazitätssicherung des Gesundheitssystems und den teils schwerwiegenden sozialen und ökonomischen Folgen zu finden, die auch in Kiel zu beobachten sind. Daher ist es richtig, jetzt die Debatte darüber zu beginnen.“ Die Grüne erinnert daran, dass auch der Ethikrat eine ständige Überprüfung der Maßnahmen auf ihre sozialen und ökonomischen Folgelasten fordere. „Auf Grundlage von Daten und Erkenntnissen aller wissenschaftlichen Fachrichtungen wird die Politik sich der schwierigen Aufgabe stellen müssen, über den richtigen Weg zu entscheiden.“

FDP : Nach Ostern entscheiden

Der FDP-Fraktionschef Ingmar Soll formuliert wortgleich wie sein Bundesvorsitzender Christian Lindner: „Die aktuellen massiven Grundrechtseinschränkungen sind nur zeitlich befristet gerechtfertigt.“ Es sei jetzt allerdings abzuwarten, „wie sich die Kurve der Infektionszahlen abflacht“, so Soll. Es sei „auch zu berücksichtigen, dass sich das Corona-Virus in Schleswig-Holstein und Kiel bislang relativ gering verbreitet hat.“ Bei weiterem Wirken der getroffenen Maßnahmen erwarte er, „dass wir spätestens nach Ostern entscheiden können, wann und welche Lebensbereiche unter Einhaltung der Abstandsregeln und weiteren Sicherheitsvorkehrungen von den aktuellen Beschränkungen befreit werden können.“ In Betracht kämen sicherlich vor allem die Schulen, aber auch der Einzelhandel und die Gastronomie.

AfD : Planungssicherheit für Gewerbetreibende

Auch die AfD-Ratsfraktion „begrüßt eine rechtzeitige Debatte über eine geeignete Exit-Strategie für die schrittweise Lockerung der Kontaktbeschränkungen, da damit Gewerbetreibenden ein Stück Planungssicherheit an die Hand gegeben würde“. Das sagt Fraktionschefin Julia Brüggen. Sie betont jedoch ausdrücklich, „dass für uns eine Lockerung erst dann in Betracht kommt, wenn die Anzahl an Neuinfektionen an Covid-19 rückläufig ist“. Priorität müssten dann die Wiederaufnahme des Schulunterrichts für Abschlussklassen und die Wiedereröffnung von Einzelhandelsgeschäften mit Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen haben.

SSW: Selbstverwaltung beteiligen

Der SSW-Fraktionschef Marcel Schmidt stimmt Ulf Kämpfer grundsätzlich zu. „Wir benötigen dringend eine öffentliche Debatte über das weitere Vorgehen“, sagt Schmidt. Diese Debatte dürfe aber nicht mit einer vorzeitigen Aufweichung der getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verwechselt werden. Sie müsse zudem ergebnisoffen geführt werden. Die Entwicklung der Corona-Pandemie müsse jederzeit berücksichtigt werden. Eine mögliche Öffnung der Maßnahmen stelle der SSW sich „schrittweise, behutsam und abgestimmt“ vor. Bei der Umsetzung auf der kommunalen Ebene müssten zwingend die Kommunalpolitik und die Selbstverwaltung beteiligt werden. Der SSW fordere bei der Ausstattung der Finanztöpfe und der Richtlinien für die Inanspruchnahme der Finanzmittel mehr Mitsprache und Beteiligung der Kommunen.

“Fraktion“: Es ist zu früh, einen Zeitpunkt zu nennen

Für die „Fraktion“ sagt ihr Vorsitzender Ove Schröter: „Die Einschränkung der Grundrechte, die Vereinsamung von Menschen, die Gefährdung ihrer Existenzgrundlage: All dies muss – sobald es wieder möglich ist – auf eine vernünftige Art und Weise aufgelöst werden.“ Spekulationen über Zeitpunkte seien allerdings nicht zielführend, vielleicht gar irreführend. Schröter: „Diskutiert werden sollte aber das ‚Wie‘. Vielleicht wäre es sinnvoll, klein anzufangen und Gruppen von fünf Menschen wieder zuzulassen, statt direkt Hunderte in geschlossenen Räumen zusammenkommen zu lassen.“ Ziel müsse ein nachvollziehbares, unter gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekten durchdachtes Konzept sein, das gegebenenfalls auch wieder Schritte zurückgehen kann.

Linke: Kämpfers Geschwätz kann Menschenleben kosten

Der einzige frontale Widerspruch zu Kämpfers Vorstoß kommt von der Linken. Ihr Kreisvorsitzender Uli Schippels wirft dem Oberbürgermeister „unverantwortliches Geschwätz“ vor, das Leben kosten könne. Kämpfer bestärke diejenigen, die sowieso die Kontaktverbote als zu rigide empfinden. „Wenn eine Woche vor Ostern bei diesen Menschen eine unklare Botschaft ankommt, dann hilft das nicht gerade dabei, die Epidemie einzuhegen.“ Kämpfer wecke falsche Hoffnungen. Der Oberbürgermeister ignoriere die Erkenntnisse der Epidemiologen. Danach werde es noch mindestens zwei Monate dauern, bis die Zahl der infektiösen Menschen auf den Stand gesunken ist, die es zu Beginn der Kontaktverbote gab.

