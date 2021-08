Kiel

Über die Entstehungszeit weiß Rolf Fischer, Vorsitzender der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte, bestens Bescheid. Bei einem historischen Stadtteilrundgang wusste er Spannendes zu berichten. Zu dem politisch-geschichtlichen Spaziergang mit Rolf Fischer und dem Bundestagsabgeordnetem Mathias Stein eingeladen hatte der SPD Ortsverein Kiel West/Altstadt.

„Wir wollen mit dem Rundgang aufzeigen, wie das Französische Viertel entstanden ist und woher es seinen Namen hat. Gleichzeitig wollen wir verdeutlichen, wie viel Potenzial in der Kieler Verkehrswende steckt, wie die Förderung von umweltfreundlicher Mobilität die Lebensqualität im Viertel erhöhen kann“, erklärte Tabea Philipp. Die SPD-Ortsvereinsvorsitzende und das Mitglied im Ortsbeirat Schreventeich/Hasseldieksdamm gab am Ende des Rundgangs einen kleinen Ausblick auf die künftige Quartiersentwicklung.

1893 wurde der Markt- und Paradeplatz angelegt

Doch erst einmal ging die Reise zurück: Am Wilhelmplatz startete die rund 20-köpfige Gruppe, zu der auch Mitglieder der Interessengemeinschaft (IG) Französisches Viertel gehörten. 1893 wurde der Markt- und Paradeplatz angelegt. „Davor gab es hier nur Gärten“, erklärte Fischer. Weil die Bevölkerung Kiels zu der Zeit stark wuchs und Wohnungen benötigt wurden, wurde das Gebiet Richtung des heutigen Westrings zur gleichen Zeit erschlossen. Allerdings deutlich anders, als das Nachbarquartier am Schrevenpark.

Carolin Kaubke und Paul Hamann von der Interessengemeinschaft Französisches Viertel lauschten interessiert den Ausführungen von Rolf Fischer (von links). Quelle: Jennifer Ruske

„Die Eckernförder Straße bildete eine deutliche Nahtgrenze zwischen Arm und Reich. Im Französischen Viertel entstanden Wohnungen für die Arbeiterschaft, für Familien mit drei, vier Kindern“, erzählte Fischer beim Gang durch die Weißenburgstraße. Bis zur Metzstraße erstreckte sich damals der erste Bauabschnitt, der überwiegend aus rotgeklinkerten, fünfstöckigen Wohnhäusern mit kleinen Geschäften im Erdgeschoss bestand.

Diese wurden in der Regel um große, oft begrünte Innenhöfe angelegt, die Platz für kleine Handwerksbetriebe und für Pferdefuhrwerke boten. „Das Viertel war quasi ein Kiez für sich: Auf den Straßen fand die Versorgung statt, in den Höfen wurde produziert.“ Heute dienen die Innenhöfe überwiegend als Park- und Garagenplätze.

Die Verlängerung der Straßen zum Westring hin erfolgte um 1900 in mehreren Stufen. Neu war: „Es wurde mehr Wert auf mehr Grün und Erholung gelegt“, sagte Fischer. So wurden 1900/01 beim Bau der Wohnhäuser in der Spichernstraße und der Gravelottestraße Vorgärten angelegt. Zwei große Jugendstilhäuser an der Ecke Westring markieren in der Spichernstraße das Ende des Französischen Viertels.

Kieler Geschichte wird im Französischen Viertel besonders deutlich

Die so unterschiedlichen Bauweisen in den Straßenzügen findet Fischer unglaublich spannend: „In diesem an sich geschlossenen Viertel wird sehr viel Kieler Geschichte deutlich.“ So auch in der Wörthstraße und der Metzstraße: Nach Bombentreffern im Zweiten Weltkrieg wurden dortigen Häuser in den 1950er-Jahren wiederaufgebaut. In der Metzstraße stehen seitdem zweigeschossige Gebäude und eine Reihe von Bäumen – sie bilden neben den Vorgärten das einzige Straßengrün in dem gesamten Gebiet.

Statt Pferdefuhrwerken fahren inzwischen Autos und Fahrräder über das Kopfsteinpflaster der engen Straßen. Viele der früheren Läden wurden zu Wohnraum umgebaut. Es gibt aber immer noch kleinere Geschäfte, Büros und Kneipen im Quartier. Das ist bis heute so. Um das Gebiet für alle aufzuwerten, arbeitet die Stadtverwaltung auf Bitten des Ortsbeirates derzeit an einem Quartiersentwicklungs- und Mobilitätskonzept.

Daher hat das Französische Viertel seinen Namen Die Straßen des Französischen Viertels in Kiel wurden nach Orten der Schlachten im Deutsch-Französischen Krieg 1870 benannt. Bei Weißenburg, bei Spicher, Wörth und Gravelotte waren die deutschen Soldaten erfolgreich, ebenso wie bei der Belagerung von Metz, erklärte Rolf Fischer von der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte. Aus Stolz auf die ruhmreichen Siege hatten die Städtischen Collegien beschlossen, die Straßen des Quartiers mit den Orten aus dem Krieg zu benennen. 1895 wurden die Namen Weißenburg-, Metz- und Wörthstraße festgelegt, am 9. März 1900 folgten die Spichern- und die Gravelottestraße. Das Quartier ist seitdem unter dem Namen Französisches Viertel oder Franzosenviertel bekannt.

Einige kleinere Maßnahmen wie das Aufstellen von mehr Fahrradbügeln und die Schaffung von Liefer- und Ladebereichen könnten schon im kommenden Jahr umgesetzt werden, so Philipp, die diese Überlegungen in den Ortsbeirat einbringen will. Das Stadtteilgremium beschäftigt sich seit längerer Zeit mit dem Viertel und der Forderung der Menschen nach einem guten Miteinander aller Verkehrsteilnehmer, nach barrierefreien Straßenquerungen, nach Fahrradzonen, nach Platz für Fußgänger oder nach Bänken.

Spannende Einblicke in die großen Hinterhöfe des Französischen Viertels: Die boten früher Platz für Waschhäuser, kleine Handwerksbetriebe und Pferdefuhrwerke, heute dienen sie überwiegend als Pkw-Stellplätze. Quelle: Jennifer Ruske

Dazu gehören für Tabea Philipp und Mathias Stein umweltfreundliche Mobilität. Für Anwohnerin Gisela Roland sind es mehr Mülleimer. „Es ist einfach schade, wie viel Abfall, wie viele Hundehaufen in den Straßen liegen.“ Bewohner Moritz Rohde wünscht sich, dass die Stadtplanerinnen und -planer über die Grenzen des Viertels hinausdenken: „Wir brauchen auch neue Querungsmöglichkeiten für die großen Straßen rund um das Quartier, um zum Beispiel schnell und sicher die Veloroute zu erreichen.“

Carolin Kaubke von der IG Französisches Viertel machte sich für Verkehrsversuche wie Straßensperrungen einen Sommer lang stark. Dieser Versuch funktioniere in München und Wien sehr gut. „Die Ideen sind alle gut“, sagte auch Ralf Kretschmer (CDU) vom Ortsbeirat Schreventeich/Hasseldieksdamm. Wichtig für die CDU ist es, dass bei allen Planungen die Menschen vor Ort eingebunden werden. „Wer dort wohnt und arbeitet, soll beeinflussen können, ob es Parkplätze, Radwege oder Sitzgelegenheiten geben soll.“

Die IG Französisches Viertel lädt regelmäßig zum Ideenaustausch ein. Freitags von etwa 12 bis 16 Uhr sind die Mitglieder in ihrem sogenannten „Viertelbüro“ (einige Stühle auf dem Gehweg) in der Metz- oder Nachbarstraßen anzutreffen. Weitere Infos gibt es unter ig.franzoesischesviertel@posteo.de oder auf Instagram.