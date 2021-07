Wenn Hauke Otto durch die Holtenauer Straße in Kiel schlendert, fällt ihm vor allem eins auf: „Nahezu jeder Laden ist frauenlastig. Wir wollen das ändern“, sagt er. Mit seiner Lebensgefährtin Petra Steffen eröffnet er am Sonnabend das Geschäft „Kerle“ in der Holtenauer Straße 23.