Kiel

In ihrer 88-Quadratmeter-Wohnung stapeln sich Pokale, Medaillen und Urkunden. Udo Hauke (84) und seine Frau Charlotte (82) waren einst erfolgreiche Läufer. Doch jetzt schaffen sie es nicht mehr weit: Er kommt selbst mit Gehstock kaum noch voran. Sie ist außerhalb ihrer vier Wände orientierungslos. Die beiden sind zwar immobil, „aber alles, was wir zum Leben brauchen, versuchen wir selbst zu regeln“. Die Mahlzeiten bestellen sie tiefgekühlt bei Bofrost, ihre Einkäufe erledigen sie im nahe gelegenen Einkaufszentrum.

Allerdings schaffen sie es nicht mehr, zu verschiedenen Ämtern zu gelangen, um ihre Bürgerpflichten zu erfüllen. Dieses Problem könnte schon bald Geschichte sein. Die Stadt will für Menschen wie Udo und Charlotte Hauke einen neuen Service anbieten. Das Einwohnermeldeamt soll dann direkt zu ihnen nach Hause kommen.

Für Udo Hauke wäre das eine große Erleichterung. Denn im Grunde weiß er seit Jahren nicht mehr, wie er seine Amtsgeschäfte erledigen soll. Er steht vor genau zwei Problemen: „Erstens kommen wir nicht mehr an die Formulare vom Finanzamt, die wir als Wohnungseigentümer für die Steuererklärung brauchen“, berichtet der Senior. „Und zweitens können wir unsere Personalausweise nicht mehr verlängern, die sind seit drei Jahren abgelaufen.“

„Wie kann man den alten Leuten das antun?“

Dafür muss man wissen: Die Welt der Haukes endet nicht nur real, sondern auch virtuell in Mettenhof. Das Internet ist ihnen fremd. Der ehemalige Landesbeamte und Abteilungsleiter Versorgungsamt hat sich vor 24 Jahren frühzeitig pensionieren lassen, als im Dienst Computer eingeführt wurden. Bis heute hat er sich mit der digitalen Technik nicht vertraut gemacht.

Charlotte Hauke, einst Stenotypistin beim Landgericht, ist nur körperlich fit. Zwar hält sie immer noch Jahrzehnte alte Landesrekorde im Marathon und im 1000-Meter-Lauf, aber ohne ihren Mann geht sie kaum mehr aus dem Haus. Die Hilfe fehlt. Die beiden Söhne sind nicht greifbar, leben in der Ferne, die Nachbarn sind ebenfalls alt.

„So wie uns geht es doch vielen alten Menschen, es kann doch nicht sein, dass man mit den Problemen allein gelassen wird“, wendet sich Udo Hauke mit seinen Sorgen an die Zeitung. Bei den Ämtern habe er vergeblich immer wieder telefonisch um Hilfe gebeten. Das Finanzamt habe ihm nicht mal mehr die Formulare per Post zuschicken wollen. „Das gibt’s ja wohl nicht. Die geben Milliarden fürs Militär aus, aber alten Leuten können sie nicht mal ein Formular per Post zuschicken“, ist Udo Hauke erbost. „Wie kann man den alten Leuten das antun? Wir haben keine Verwandten oder Nachbarn, die uns helfen könnten. In dieser Lage sind wir doch nicht die einzigen.“

Die Lösung ist ein einfach: ein Brief ans Finanzamt mit frankiertem Rückumschlag

Auf Nachfrage bei der Landeshauptstadt und beim Landesfinanzministerium zeigt sich: Ehepaar Hauke kann geholfen werden. Wenn es um die Vordrucke für die Steuererklärung geht, sogar schon sehr schnell. Zwar sind die Bürger aus Klimaschutzgründen zur digitalen Abgabe der Steuererklärung angehalten, wie Hannes Hecht, Sprecher des Landesfinanzministeriums, erklärt. Doch man könne sich die Vordrucke ausdrucken oder bei den Finanzämtern abholen.

Für wen das nicht möglich ist, wie für Udo Hauke, dem könnten die Vordrucke auch auf Antrag zugeschickt werden. Dazu einfach einen Brief an das eigene Finanzamt schreiben, um Zusendung der Formulare bitten und einen frankierten Rückumschlag beilegen.

Verbesserter Service: Das Einwohnermeldeamt kommt zum Bürger nach Haus

Eine noch komfortablere Lösung stellt die Stadt Kiel in Aussicht. Wie Sprecher Arne Ivers berichtet, arbeitet das Stadtamt „derzeit an Lösungen und Angeboten, die zu den Bürgern nach Hause kommen. So haben wir gerade das Projekt eines Fahrradkurierdienstes für Dokumente gestartet. Der Personalausweis muss zuvor persönlich beantragt werden“.

Außerdem soll laut Ivers der sogenannte „Bürgerkoffer der Bundesdruckerei“ eingesetzt werden – damit können dann Hausbesuche verabredet werden. Der Bürgerkoffer ist eine mobile Lösung, die für Dienstleistungen wie das Beantragen und Aushändigen von Ausweisdokumenten, das Erstellen von biometrischen Fotos oder das Scannen von Fingerabdrücken eingesetzt werden kann.

Mit anderen Worten: Das Einwohnermeldeamt wird flexibel und mobil, es kommt zu den Kielern nach Hause und nicht umgekehrt. Für das Ehepaar Hauke wäre das die beste Lösung.