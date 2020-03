Kieler Rathaus macht weitgehend dicht: Zahl der Infizierten steigt

Kiel

Ziel sei es, "den Dienstbetrieb aufrecht zu erhalten und die eigenen Beschäftigten zu schützen", heißt es in der städtischen Mitteilung. Die konkreten Regelungen zu den einzelnen Bereichen der Verwaltung würden im Laufe des Dienstag bekannt gemacht.

Zahl der Infizierten steigt auf 17

Unterdessen ist die Zahl der bestätigt Infizierten in Kiel am Montag um zwei auf 17 gestiegen, darunter auch zwei Mitarbeiter der Stadtverwaltung. In den meisten Fällen hat der österreichische Skiurlaubsort Ischgl sich als Infektionsquelle herausgestellt. 180 Menschen sind in Quarantäne.

Stadtverwaltung bittet um Verständnis

"Wir bitten bereits jetzt um Verständnis, dass Bürger mit keinen dringenden Anliegen abgewiesen und auf später vertröstet werden", teilt die Stadtverwaltung mit. Es werde sichergestellt, dass elementare Grundfunktionen wie soziale Leistungen, Sicherheit und Ordnung sowie Versorgung aufrechterhalten werden.

Die Erreichbarkeit unter den Telefonnummern und E-Mail-Adressen der Landeshauptstadt Kiel bleibe grundsätzlich gewährleistet. Es könne jedoch zu Verzögerungen in der Bearbeitung kommen.

Stadt richtet E-Mail-Adresse amt24@kiel.de ein

Für dringende Anliegen und Fragen zur Corona-Pandemie und deren Auswirkungen richtet die Stadt ab Dienstag die E-Mail-Adresse amt24@kiel.de ein. Hier sollen auch Anfragen zur Allgemeinverfügung - zum Beispiel Notbetrieb von Kitas und Schulen, Verbot von Veranstaltungen, Auflagen für und Schließung von Betrieben - und zum eingeschränkten Dienstleistungsangebot der Stadt schnellstmöglich beantwortet werden.

Die Stadt weist darauf hin, dass hier eine medizinische Beratung grundsätzlich nicht erfolgen kann. Aufgrund der Überlastung der bundesweiten Rufnummer 116117 arbeitet die Stadt an einer Unterstützung dieses medizinischen Beratungsangebotes. Der Notruf 112 dient ausschließlich der Meldung von lebensbedrohlichen Not- und Unfällen.

So minimiert die Stadt die Ansteckungsgefahr in der Verwaltung

Zu den internen Maßnahmen Verwaltung zur Eindämmung der Corona-Verbreitung gehören die Absage von aufschiebbaren Terminen, neue Rotations- und Schichtsysteme, Home-Office und Sonderurlaub.

Stadtwerke Kiel schließen Kundenzentren

Die Stadtwerke Kiel ihre Energiezentren in Kiel und in Preetz ab Mittwoch bis auf Weiteres. Der Energieversorger verweist auf seinen Online-Service und den telefonischen Kontakt.

"Wir stoppen unseren persönlichen Kontakt in den Energiezentren, um unsere Kunden, unsere Beschäftigten sowie deren Angehörige zu schützen", sagt Stadtwerke-Sprecher Sönke Schuster. "So leisten wir unseren Beitrag, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.“

So bleiben die Stadtwerke Kiel erreichbar

Schuster bittet um Verständnis, dass der Vor-Ort-Service erst einmal nicht zur Verfügung steht. Als Alternative bietet der Energieversorger den Kunden das Online-Konto unter www.stadtwerke-kiel.de/online-konto. Dort könnten Nutzer rund um die Uhr zum Beispiel Abschlagsbeträge und Bankverbindungen ändern, Verbrauchsdaten kontrollieren und Rechnungen abrufen. Auch die E-Mail-Adresse email@stadtwerke-kiel.de steht für Kundenanliegen zur Verfügung. Telefonisch bleiben die Stadtwerke Kiel von 8 bis 20 Uhr kostenlos über das Service-Center unter 0800 2471247 erreichbar.

Rat berät über Ausschusssitzungen

Die Corona-Krise wirkt sich auch auf die Kommunalpolitik in Kiel aus. Der Wirtschaftsausschuss der Ratsversammlung hat seine Sitzung am Mittwoch, 25. März, abgesagt. Der Ältestenrat will am Montagabend in einer Sondersitzung klären, wie Corona sich auf weitere Ausschüsse und den Rat selbst auswirkt.

Ortsbeiräte sind erst mal abgesagt

Auch alle Sitzungen der Ortsbeiräte sind einstweilen abgesagt. Betroffen sind schon in dieser Woche die Sitzungen der Ortsbeiräte Mitte, Hassee/Vieburg, Russee/Hammer/Demühlen und Meimersdorf/ Moorsee sowie in der kommenden Woche Elmschenhagen/Koog.

Persönliche Termine im Jobcenter fallen aus

In den Jobcentern bleibt persönlicher Kontakt in den Dienststellen nur für Notfälle bestehen. Bürger können sich sowohl telefonisch als auch online arbeitslos melden.

Alle persönlichen Gesprächstermine entfallen ohne rechtliche Folgen oder Sanktionen für die Betroffenen. Alle Auszahlungen sind nach Angaben der Stadt unabhängig von Terminen sichergestellt.

Junge Liberale fordern Info-Broschüren

Die Jungen Liberalen haben die Stadt Kiel aufgefordert, Info-Broschüren zum Umgang mit Corona an alle Haushalte zu verteilen.

