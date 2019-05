Kiel

Das Kieler Stadtarchiv hat sich deshalb daran gemacht, diese in 28 Schularchiven zu sichten, zu ordnen und mit einer Archiv-Software zu katalogisieren. Das Archiv der Käthe-Kollwitz-Schule hatte den Anfang gemacht, vergangene Woche wurde nun die Arbeit an Schularchiv Nummer Zwei, dem der Ricarda-Huch-Schule, beendet. „Zwei Jahre lang hat hier eine Honorarkraft wöchentlich mehrere Stunden gearbeitet und etwa ein Drittel der Dokumente katalogisiert“, erklärte Stadtarchivarin Jutta Briel bei der feierlichen Übergabe des Findbuches an die Schulleitung. 460 Stücke sind darin aufgelistet. Eines der ältesten: die Dienstanweisungen und Tätigkeitsberichte des Schuldieners aus dem Jahr 1879. Großen Wert gelegt wurde bei der Katalogisierung auf die Protokolle der Schulkonferenzen. „Sie wurden komplett katalogisiert, an ihnen kann die historische Entwicklung einer Schule am besten abgelesen werden“, sagte Schulleiterin Ina Held.

Bewegte Geschichte der Ricarda-Huch-Schule

Und die Geschichte der Ricarda-Huch-Schule ist eine bewegte Geschichte. 1861 als erste öffentliche höhere Mädchenschule im Geburtshaus von Max Planck in der Kieler Altstadt gegründet, lässt sich an den Dokumenten vor allem die Emanzipation der Mädchenbildung ablesen. Doch auch der Schulneubau am Blocksberg von 1887, der bei einem Bombenangriff zerstört wurde, ist belegt, die Unterbringung von Zwangsarbeitern im Zweiten Weltkrieg, die Namensgebung 1948, die Neueröffnung des Schulgebäudes zwischen Hansastraße und Westring 1962, die Zeit der Studentenproteste 1969, die inneren Widerstände, die es gab, als 1971/72 erstmals auch Jungen an der Schule aufgenommen wurden und die Verzögerungen bei der Einführung des Kurssystems Mitte bis Ende der 1970er-Jahre. Jüngere Dokumente sind jene, die den Mensabau, die Arbeitsgemeinschaften, die Schülervertretung, die Einführung des bilingualen Unterrichts, die Teilnahme am Comenius-Austauschprogramm, die Bläserklasse und die Nachmittagsbetreuung betreffen. Auch das war im Archiv zu finden: Eine der derzeit populärsten deutschen Sportlerinnen, Tennis-Star Angelique Kerber, hat hier, wenn auch nur kurz, die Schulbank gedrückt.

28 von 61 Schulen hat das Stadtarchiv ausgewählt

„Vom Stadtarchiv ausgewählt sind 28 der 61 Schulen im Kieler Stadtgebiet, 17 davon mit umfangreichen Archiven“, erklärte Jutta Briel. Es sei darauf geachtet worden, dass die Archive von Schulen aller großen Stadtteile berücksichtigt werden, um die sozialgeschichtliche Entwicklung in ganz Kiel dokumentieren zu können. Der Vorteil für die Schulen selbst: Sie haben anschließend ein gut geordnetes und sortiertes Schularchiv und einen Katalog über die wertvollsten Stücke. Der ist für die Forschung auch online öffentlich zugänglich. Fest steht bereits, welches Archiv als nächstes an der Reihe ist: Es ist das der Kieler Gelehrtenschule.

