Das Leid der Hochzeitstauben: Tierheim Kiel will Verbot

Weiße Tauben stehen für Liebe, Treue und Fruchtbarkeit. Sie direkt nach der Trauung paarweise gen Himmel steigen zu lassen, ist ein beliebtes Ritual. Doch was Brautpaare für romantisch halten, kann für die Vögel großes Leid bedeuten. Vor allem für Zier- und Rassetauben, die nicht wie orientierungsstarke Brieftauben ihren Weg zum Heimatschlag finden. Momentan sind fünf weiße Hochzeitstauben im Tierheim Uhlenkrog, das sich für ein Verbot dieser Tradition in Kiel einsetzt.

Die Symbolik ist eine schöne, denn wenn sich ein Taubenpaar erst einmal gefunden hat, bleibt es ein Leben lang zusammen. So sieht auch der Wunsch vieler Hochzeitspaare für die gemeinsame Zukunft aus. Und so werden die Tauben erst in einem hübschen Transportkorb mit Schleife zum Standesamt oder zur Kirche gebracht, dort wird mit ihnen kurz fürs Foto posiert, bevor sich die gestressten Tiere auf ihren Weg zurück machen.

Mit dem Auflass beginnt das Leiden der weißen Zier- und Rassetauben

Doch mit dem Auflass beginnt das Leiden der weißen Zier- und Rassetauben, meist günstige und auf Schönheit gezüchtete Pfautauben. „Sie haben keinen so stark ausgeprägten Orientierungssinn wie Brieftauben und finden ihren Weg nicht zurück. Aufgrund ihrer weißen Farbe werden sie zudem leichte Beute für Greifvögel, Krähen und Möwen, die sie attackieren“, sagt Elisabeth Haase, Leiterin des Tierheims Uhlenkrog.

Tarnung ist im Tierreich alles. Die Farbe Weiß sei in der Natur nicht vorgesehen, außer bei Tieren im entsprechenden Lebensraum, wie beispielsweise Schneehasen. Manche von den verirrten Hochzeitstauben schließen sich zum Schutz dem Schwarm der Stadttauben an und bleiben dort, „deswegen sieht man manchmal auch Stadttauben mit weißlichem Gefieder“, sagt sie.

Ian Ploetz, angehender Tierpfleger, in der Voliere des Tierheims Uhlenkrog mit den Hochzeitstauben. Quelle: Karina Dreyer

Immer wenn es eine Feier mit Hochzeitstauben in Kiel gab, „werden einige von ihnen kurze Zeit später von aufmerksamen Passanten im Tierheim abgegeben“. Wer eine reinweiße Taube sieht, sollte sie am besten mit einem Tuch fangen, sie in einen Karton mit Löchern setzen und zum Tierheim bringen, rät sie. Von dort aus werden sie in verantwortungsvolle Hände vermittelt.

Noch keine Antwort auf Anfrage des Tierheims

„Das ist ein Brauch, der überhaupt nicht notwendig ist und den man aus Tierschutzgründen gut verbieten könnte“, sagt sie. Der Tierschutzverein habe sich bereits mit einer solchen Bitte an das Ordnungsamt gewandt, eine Antwort gab es bislang noch nicht. Von Tierschutzorganisationen wird bemängelt, dass bei einigen Züchtern keine Taubenpaare zum Einsatz kommen, sondern dass ein Paar der monogam lebenden Tauben getrennt werde, um so den Heimkehrwillen des treuen Partners auszunutzen. Zudem sind Tauben Tiere, die ihren Brutplatz eigentlich nur zur Nahrungsaufnahme verlassen. Diese Standorttreue wurde schon in der Antike genutzt, um sie als Boten zu nutzen.

Diese Hochzeitstaube hatte Glück und landete im Tierheim Uhlenkrog. Andere werden oft Opfer von Greifvögeln, Krähen und Möwen. Quelle: Karina Dreyer

Der Brauch scheint im Norden rückläufig zu sein. Lena Willers aus Kiel hat fünf Jahre als Hochzeitsplanerin gearbeitet und hatte nur zwei Feiern mit Taubenpaaren. „Ich hab’ mich mit dem Thema mal näher beschäftigt und den Brautpaaren erklärt, was für eine Tierquälerei das ist, wenn die Tauben nicht mehr nach Hause finden“, sagt sie. Es gebe Züchter, die damit schnell Geld verdienen wollen und wenig auf den Tierschutz geben würden. „Die sind auch nicht so hinterher, die Tauben wiederzubekommen“, sagt sie. Der Verlust einer Taube sei schon im Preis mit einkalkuliert. Heute arbeitet sie als freie Rednerin und sieht bei Hochzeiten viele schöne Alternativen, „wie Papier-Konfetti, das kann man auch in die Luft werfen“.

Wenn schon, dann vom Brieftaubenzüchter

Christa Rahlf veranstaltet regelmäßig Hochzeitsmessen. „Es gibt nur noch wenige Anbieter von weißen Tauben in Schleswig-Holstein“, sagt sie. Ihr würde das Ritual gefallen, sie sei auch überzeugt, dass die Tauben nicht leiden und liebevoll gehalten würden. Das sieht Christoph Gröne ähnlich. Der Brieftaubensportler lässt seine Brieftauben zu Hochzeiten starten. Leider Gottes kämen bei Trauungen auch Rassetauben zum Einsatz, die gar nicht richtig fliegen können, bedauert er.

15 bis 18 Jahre alt werde eine Brieftaube durchschnittlich, schon früh werde das Auflassen mit den Tieren geübt. Gröne lässt seine weißen Brieftauben bei Hochzeiten nur starten, wenn das Wetter gut ist. Bei schlechtem Wetter dürfen sie für ein Foto in die Hand genommen werden, danach nimmt er sie gleich wieder mit. Vor Kurzem habe er weiße Tauben bei einem ökumenischen Friedensgebet starten lassen. Vor Greifvögeln und Stromleitungen seien aber auch seine Tauben nicht sicher.