Wer in Schleswig-Holstein an regionale Esskultur denkt, dem kommen rasch Begriffe wie Feinheimisch, Naturgenussfestival, der nahe Landgast- oder auch Bauernhof in den Sinn. Gedanklich führen sie tendenziell aus der Stadt heraus. „Mit Lüst wollen wir ganz bewusst eine Brücke zwischen Stadt und Land schlagen“, sagt Felix Pape, während er zusammen mit Florian Scheske, Max Kühl und Daniel Lorenzen in der Kieler Lille-Brauerei sitzt. Mit dem mehrtägigen Festival, dass ab Donnerstag im Eichkamp Premiere feiert, präsentieren die Initiatoren sein Thema in einem modernen Rahmen und wollen mit vier Bausteinen zugleich den Bogen zwischen Theorie und Praxis spannen.

Zum Auftakt einer kostenlosen Vortragsreihe, die unter dem Schlagwort „Konferenz“ steht, spricht am Donnerstagabend Karin Schwarz vom Institut für Humanernährung und Lebensmittelkunde der Christian-Albrechts-Universität zum Thema „Thinking food for tomorrow“. Am Sonnabend stellt der Raumplaner Philipp Stierand in seinem Vortrag die Frage: „Wie ernähren wir die Stadt der Zukunft?“ Am Montag stellt Malte Bombien dann die Regionalwert AG vor, gefolgt von der Autorin Ute Scheub, die aus ihrem Buch „Die Humusrevolution“ liest. Letzter Konferenzbeitrag: ein Film- und Gesprächsabend am Dienstag mit dem Bodenkundler Haiko Piplow und der Dokumentation „Aus Liebe zum Überleben“, die Menschen porträtiert, die die Agrarwende bereits vollzogen haben.

Auch Sterne-Köche auf Lüst-Festival zu Gast

Zwei weitere Lüst-Protagonisten, die sich dem Thema Regionalküche ganz praktisch nähern, sind die hiesigen Sterneköche Volker Fuhrwerk aus der Olen Liese in Panker und Mathias Apelt vom Restaurant Ahlmanns im Kieler Kaufmann. Zusammen mit ihren dänischen Kollegen René Mammen, der in Aarhus das ebenfalls mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurant Substans betreibt, werden die beiden Chefs am Freitagabend einen „Schmaus“ in sechs Gängen auf der Basis regionaler Zutaten zubereiten. „Volker Fuhrwerk und Mathias Apelt sind für ihre Leidenschaft für Produkte aus Schleswig-Holstein bekannt, René Mammen kann man als Repräsentanten der Nordischen Küche und zugleich einer Partnerstadt Kiels ansehen, in der die regionale Esskultur massiv gefördert wird“, konstatiert Lille-Kopf Max Kühl.

Auch die frisch eröffnete Brauerei als Hauptaustragungsort der Lüst-Veranstaltungen hat Symbolcharakter: „Wir hoffen, dass von ihrer Strahlkraft zugleich Anziehungskraft für ein junges Publikum ausgeht“, bekennt Florian Scheske. Am Sonnabend und Sonntag findet hier unter dem Motto „Festival“ ein Markt regionaler Produzenten und verarbeitender Akteure statt. „Unsere Vorstellung ist dabei die eines lebendigen Festes mit Marktcharakter“, erläutert Max Kühl. Die Eventisierung soll auch dazu beitragen, den mit Bedacht gewählten Namen des Festivals mit Leben zu erfüllen: „Lüst steht im Niederdeutschen für Vergnügen, Freude und Genuss“, erklärt Felix Pape seinen schon im Wortklang mitschwingenden Inhalt. Als vierter Baustein folgen im Juni unter dem Stichwort „Tuur“ Ausflüge zu ausgewählten Produzenten im weiteren Umkreis Kiels, die das Verständnis für regionale und ökologische Herstellung von Lebensmitteln vertiefen sollen.

Neue Auflage des Festivals im nächsten Jahr möglich

Wird die Premiere ein Erfolg, soll das Festival in Zukunft jährlich stattfinden, dabei wachsen und möglicherweise sogar einmal den Standort wechseln. „Obwohl es aus unserem Kreis heraus entstanden ist, soll Lüst ein von Lille unabhängiges Festival sein“, betont Max Kühl und ergänzt, dass für die Initiatoren der Netzwerkgedanke die zentrale Rolle spiele. Auch Organisationen wie Feinheimisch werden sich daher bei dem Einstand präsentieren, für den Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer die Schirmherrschaft übernommen hat. Felix Papes Prognose passt zu diesem Konzept: „Bestenfalls soll sich im Laufe der Festivaltage zeigen, was auf dem Gebiet der regionalen Esskultur schon alles möglich ist – und was daraus noch folgen kann.“

