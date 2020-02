Das erwartet Sie beim Kieler Umschlag 2020

Kiel

Die Wurzeln des Kieler Umschlags gehen bis ins 15. Jahrhundert zurück. Heute ist das älteste Volksfest Kiels zu einer Zeitreise durch verschiedene Epochen geworden - vom frühen Mittelalter über das glorreiche Zeitalter der Piraten bis in die Gegenwart.

Wir zeigen Ihnen, worauf Sie sich beim 46. Kieler Umschlag von Donnerstag, 27. Februar, bis Sonntag, 1. März 2020 (Do.-So.: 11 bis 20 Uhr, Holstenplatz: bis 24 Uhr) freuen können:

Traditionelles Wecken und "Büx" hissen an der Nikolaikirche

Los geht der Kieler Umschlag am Donnerstag, 27. Februar 2020, um 17 Uhr mit dem traditionellen Wecken. Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer wird dazu im Warleberger Hof, Dänische Straße 19, erwartet.

Nachdem Altbürgermeister Asmus Bremer und dessen Frau Katharina geweckt worden sind, wird um 17.30 Uhr der Umschlag auf dem Alten Markt offiziell eröffnet. Heißt: Die „Büx“ von Asmus Bremer an der Nikolaikirche gehisst und das erste Fass Umschlagbier der Kieler Brauerei angestochen.

Vortrag im Rahmen des Kieler Umschlags

Sobald Asmus Bremer aus dem Haus ist, hält Kiels Ex-Baudezernet Peter Todeskino am Donnerstag um 18 Uhr einen Vortag im Warleberger Hof. Im Rahmen der aktuellen Ausstellung „Die Kieler Holstenbrücke“ wird Todeskino die Planungsansätze aus seiner Amtszeit (2005 bis 2017) in den Mittelpunkt stellen. Dabei spielte der Rahmenplan „Perspektiven für die Kieler Innenstadt“ eine zentrale Rolle, denn zahlreiche Leerstände und eine fehlende Entwicklungsdynamik machten es notwendig, die Kieler Innenstadt wieder attraktiver zu gestalten. Todeskino spricht dabei über Themen wie das Wohnen in der Stadt, das Schlossquartier, den Wettbewerb für das Quartier Alte Feuerwache und die Umgestaltung des ZOB-Areals. Der Eintritt ist frei.

Mittelaltermarkt bis gastronomisches Angebot Mittelaltermarkt auf dem Alten Markt Der Alte Markt verwandelt sich in einen Mittelaltermarkt. Hier treiben neben Gauklern, Musikern und Handwerkern der Gruppe Fogelvrei Ritter ihr Unwesen. Am Sonnabend um 12 Uhr ist der Alte Markt Treffpunkt zum Aufmarsch des traditionellen Handwerkerumzugs durch die Innenstadt. Darüber hinaus wartet das Heerlager an der Nikolaikirche darauf entdeckt zu werden. Asmus-Bremer-Platz wird zum historischen Fischerdorf Vorsicht! Piraten, Kanoniere und Wikinger haben das historische Fischerdorf auf dem Asmus-Bremer-Platz erobert. Ein Wikingerschiff und ein Piratennest versprühen Spaß und Schrecken. Gemütlich wird es in der großen Holzhütte, von wo aus sich das bunte Treiben bei einem hausgebrauten Umschlagsbier in Ruhe beobachten lässt. Nichts für sanfte Ohren sind hingegen die täglichen Salutschüsse der Kanoniere aus Schweden. Holstenplatz : Handwerkerzelt , Kinderprogramm und Streichelzoo Das Herzstück des Holstenplatzes ist das traditionelle Handwerkerzelt. Hier kann Handwerksmeistern über die Schulter geschaut werden, wenn sie ihre Produkte herstellen. Auf der Schevenbrücke entführt Octavia Kliemt (Fr 14 und 16 Uhr, Sa-So 12, 14 und 16 Uhr) mit Geschichten und Märchen Kinder ab 4 Jahren in eine zauberhafte Welt aus längst vergangener Zeit. Wer lieber selbst kreativ werden möchte, kann sich beim Basteln mit den Naturmaterialien Holz, Wolle und Ton ausprobieren. Außerdem wird an allen Tagen Kinderschminken angeboten. Gleich nebenan präsentiert sich der Erlebnisbauernhof Hüsby mit einem Streichelzoo. Das ist das gastronomische Angebot Speisen wie im Mittelalter: Das Handwerkerzelt auf dem Holstenplatz und der Kieler Ratskeller verwöhnen ihre Gäste mit traditionellen Gerichten wie klassisches Rübenmus mit Kasseler, Labskaus und dem „Groten Hans“. Frisch aus dem Ofen: Zum Kieler Umschlag gibt es in allen Kieler Steiskal Filialen das Kerbholzbrot mit original Piratengewürz. Das Backparadies Leefen bietet außerdem das traditionelle „ Kieler Umschlag Brot“ an – ein Weizen-Mischbrot mit einer Kruste aus Paprika und Parmesan.

Empfang im Rathaus für Asmus Bremer und sein Gefolge

Am Freitag, 28. Februar, lädt Oberbürgermeister Ulf Kämpfer Asmus Bremer und sein Gefolge um 13 Uhr zu einem Empfang im Rathaus mit Speis und Trank. Dazu sind alle Kieler herzlich eingeladen.

Von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr bietet Kiel-Marketing Fahrten auf den Rathausturm an. Für die Fahrt zahlen Erwachsene 5,50 Euro und Kinder 3 Euro.

Kostümführung im alten Adelshaus und in der Altstadt

Ebenfalls am Freitag, 28. Februar, lernen Besucher die Schätze des Stadtmuseums kennen. Die Museumspädagogin Susanne Mohr lädt zu einer Kostümführung in den Warleberger Hof ein. Die Führung beginnt um 17 Uhr, der Eintritt kostet 7 Euro. Eine Anmeldung unter Telefon 0431/901-3425 ist erwünscht.

6. Kieler Bücherei-Tag mit Bücherflohmarkt zum Kieler Umschlag

Drei Kieler Büchereivereine und die Lese-lerninitiative MENTOR-Kiel präsentieren zum 6. Kieler Bücherei-Tag im Rahmen des Kieler Umschlags mehr als 20000 Bücher zum Mitnehmen gegen eine Spende. Für Kinder gibt es am Sonntag Lesungen auf einer Bühne sowie die Verleihung des Kinderbuchpreises „Kieler Lesesprotte“. Historische Themen rund um die Literatur präsentieren die Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte, die Landesbibliothek und das Theatermuseum Kiel. Wann: Freitag bis Sonntag im Sophienhof, Sophienblatt 2.

Piraten-Stadt-Rallye zum Kieler Umschlag

Höhepunkt für Kinder ist am Sonnabend und Sonntag die Piraten-Stadt-Rallye durch die Innenstadt. Mit etwas Glück erwartet die kleinen Piraten am Ende sogar ein verborgener Schatz! Immer stündlich von 11 bis 18 Uhr an der Schevenbrücke.

Außerdem warten auf die kleinen Umschlagsgäste ein hölzernes handbetriebenes Karussell auf dem Alten Markt und ein hölzernes Riesenrad am Holstenplatz.

Führungen und Vertellen op platt

Am Sonnabend, 29. Februar, führt Museumspädagogin Johanna Flügge durch die Kieler Altstadt. Teilnehmer machen unter anderem beim Alten Markt, bei der Nikolaikirche und im Kieler Kloster Station. Die Altstadtführung „Faszination Mittelalter – von Klöstern, Kirchen und Adelshäusern“ beginnt am Warleberger Hof und kostet 5 Euro. Um eine Anmeldung unter der Kieler Telefonnummer901-3425 wird gebeten.

Pastor Eckart Ehlers aus Schönkirchen hält im Stadtmuseum Warleberger Hof seine plattdeutsche Lesestunde ab. Unter dem Motto „Lütt plattdütsch vertellen ut oole un niege Tieden“ liest Pastor Ehlers am Umschlag-Sonnabend, 29. Februar, um 16 Uhr aus seinen Büchern und zitiert die niederdeutschen Schriftsteller Rudolf Tarnow, Klaus Groth und Fritz Reuter. Der Eintritt ist frei.

Asmus Bremer besucht Seniorenkino

Asmus Bremer und sein Gefolge besuchen am Sonnabend, 29. Februar, das Seniorenkino in der Pumpe. Um 13.30 Uhr und um 16 Uhr wird der Film „Fisherman’s Friend“ gezeigt, zwischen den Vorstellungen findet ein Kaffeetrinken für alle Kinobesucher statt. Eintritt: 7 Euro pro Person.

Workshop für Kinder im Warleberger Hof

Am letzten Tag des Kieler Umschlags, 1. März, können Kinder von sechs bis zehn Jahren um 11 Uhr im Rahmen eines Workshops im Warleberger Hof Handwerksberufe des Mittelalters kennenlernen, deren Spuren noch heute in der Stadt zu finden sind. Außerdem gestalten die jungen Kielerinnen und Kieler Schlüsselanhänger aus Leder. Die Teilnahme kostet 3 Euro pro Person, um eine Anmeldung unter der Kieler Telefonnummer 901-3425 wird gebeten.

Verkaufsoffener Sonntag zum Kieler Umschlag

Viel Trubel in der Stadt beim verkaufsoffenen Sonntag: Zum Kieler Umschlag können alle Kieler am Sonntag auch in den Geschäften einkaufen. Die Läden der Innenstadt, in Hassee und Russee sowie in der Holtenauer Straße und in der Wik öffnen von 13 bis 18 Uhr.

Gewinnspiel von Kiel-Marketing zum Kieler Umschlag

Können Sie alle versteckten Asmus-Bremer-Figuren in den Schaufenstern der Kieler Einzelhändler entdecken? Kiel Marketing bietet zum Kieler Umschlag ein Gewinnspiel an. Teilnehmer sollen am 1. März die Asmus-Bremer-Figuren in den Schaufenstern der teilnehmenden Geschäfte zählen und auf den Gewinnspielbogen eintragen. Der Bogen soll bis zum 2. März 2020 in der Touristinformation Kiel abgegeben werden. Verlost werden Gutscheine und Waren im Wert von bis zu 125 Euro.

Kieler Umschlag endet mit Salutschüssen

Am Sonntagabend endet der 46. Kieler Umschlag. Nach dem Einholen der „Büx“ um 17.30 Uhr unter Salutschüssen der Schwedischen Kanoniere verabschieden sich der Altbürgermeister und seine Frau Katharina wieder im Warleberger Hof.

Kieler Umschlag: Programm Das vollständige Programm finden Sie hier im Überblick.

