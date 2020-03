Das erwartet Sie im neuen Borowski-Fall

So viel Aktualität gab es selten im Kieler "Tatort". In "Borowski und der Hass der weißen Männer" ermitteln Klaus Borowski und Mila Sahin im Umfeld eines einsamen, hasserfüllten Außenseiters. Der Fall hat gewisse Parallelen zu den Anschlägen in Hanau und Halle. Eine Woche wird nun in Kiel gedreht.