Das Kreuzfahrtgeschäft in Kiel boomt weiter. 803.061 Touristen sind 2019 am Seehafen an Land gegangen - 34 Prozent mehr als im Vorjahr. Trotz leicht rückgängigen Fährverkehrs stieg das Passagieraufkommen um 185.000 auf knapp 2,4 Millionen. Einen weiteren Rückgang gibt es auch beim Güterverkehr.