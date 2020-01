Das sagen Kieler zum bargeldlosen Bezahlen bei der Kieler Woche

Kiel

Wenn es nach der Förde Sparkasse geht, sollen Besucher der Kieler Woche 2020 ihre Geldbörse zuhause lassen können. Stattdessen soll an den 650 Ständen per Smartphone oder mit der EC-Karte kontaktlos bezahlt werden können. Am Montagabend kündigte Götz Bormann, Vorstandschef der Förde Sparkasse, auf der 51. Internationalen Bootsausstellung „Boot“ das neue Bezahlsystem an.

Freude über Modernität

Auf dem sozialen Netzwerk Facebook freuen sich viele User über das neue Angebot, das in einigen Augen längst überfällig ist.

Christian Burgenlehner: "Willkommen im Jahr 2020. Endlich ist die Kieler Woche in der Gegenwart angekommen."

Sönke Liethmann: "Finde ich gut. Im Sommer auf nem Festival in DK ging’s nur Bargeldlos und fand ich ganz angenehm. An den Tipp für die Gastro muss aber bitte trotzdem gedacht werden."

Wunsch an andere Anbieter

Andere Nutzer wünschen sich weitere Möglichkeiten, um in Kiel bargeldlos zu bezahlen.

Michael Sellhoff: "Liebe Stadt Kiel, liebe KVG, ich würde mich freuen, in absehbarer Zeit mal ohne abgezähltes Kleingeld in einen Bus steigen zu können."

Lesen Sie auch: Das Portmonnaie kann zu Hause bleiben

Sorge um die Daten

Nicht wenige Facebook-Nutzer befürchten jedoch Sicherheitslücken oder fühlen sich beim Bezahlen mit Karte oder Smartphone nicht wohl.

Karsten Vilehr: "Welchen realen Vorteil soll denn die bargeldlose Zahlung haben? Sie eignet sich auf jeden Fall für die absolute Datenkontrolle. Man kann hervorragend Bewegungsprofile erstellen. Man kann sehr genau Konsumstudien betreiben. Es wird am Modell des gläsernen Menschen gearbeitet. Nein zu einem absoluten bargeldlosen Bezahlsystems."

Barbaros Kekec: "Damit kann viel Unfug betrieben werden. Erst recht wie auf Kiwo viele stark alkoholisiert sind und garnicht mitbekommen was abgebucht wird. Gibt ein böses Erwachen."

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Kiel.