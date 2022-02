Was bewegt die Geschäftsleute im Kieler Stadtteil Gaarden? Wer auf diese Frage Antworten hören wollte, musste am frühen Freitagabend ins Restaurant von Hüseyin Batkitar in die Elisabethstraße kommen. Er hatte zum Gespräch geladen. Prominentester Zuhörer: Ministerpräsident Daniel Günther (CDU).