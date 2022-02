Kiel

Voller Vorfreude auf ihr neues Zuhause hatte das Seniorenehepaar bereits eine Küche ausgesucht und neue Wohnzimmermöbel gekauft. Der Kaufvertrag für ihre Neubauwohnung in Kiel-Hassee war schon Ende 2017 unterzeichnet worden; bezugsfertig sollte sie spätestens im Oktober 2019 sein. Doch auf den Einzugstermin wartet das Paar noch immer. Seit vier Jahren fahren sie fast täglich auf die Baustelle in der Danewerkstraße 12 und beobachten den schleppenden Baufortschritt. Neben den Senioren sehnen noch zehn weitere Käuferparteien ein Ende der Geduldsprobe herbei.

„Wir fühlen uns allein gelassen. Seit Jahren bekommen wir kein Fertigstellungsdatum genannt“, klagt ein 38-jähriger Käufer. Wie alle anderen will er anonym bleiben. Und wie allen anderen laufen ihm die Kosten davon, weil zugleich Kredite für die zukünftige Wohnung und Miete für die aktuelle Wohnung anfallen. Die Käufer machen den Bauträger für die Verzögerung verantwortlich. Doch Rainer Schielke, Geschäftsführer der Firma Förde Immobilen in Eckernförde, weist die Kritik von sich. Er sieht sich als Opfer der Umstände. Die Situation ist so verfahren, dass die Parteien nur noch über Anwälte kommunizieren.

Schon im Verzug, bevor es überhaupt losging

Warum sich die Bauzeit über Jahre erstreckt, versucht Schielke zu erklären. Aus seiner Sicht liegt auf dem Projekt von Anbeginn kein Segen. Schon der Baustart verzögerte sich mehrmals: „Es gab damals die neue Verordnung, dass Grundstücke zuvor auf Altmunition untersucht werden müssen. Dafür brauchte der Kampfmittelräumdienst ein halbes Jahr, obwohl es nur um einen Blick auf die Luftaufnahmen ging.“

Beim Abriss des Altgebäudes sei dann eine Kontaminierung des Bodens festgestellt worden. „Es dauerte noch mal ein halbes Jahr, bis ich über die Stadt Kiel eine Entsorgungsfirma gefunden hatte, die den Boden als Sondermüll abnahm.“ Und schließlich habe der Prüfstatiker wegen des Bodenaustauschs einen neuen Unterbau gefordert.

Klagen über die Bürokratie in Deutschland

Schielke klagt: „Die Bürokratie in Deutschland verzögert den Wohnungsbau.“ Zuletzt wollte er in Kiel-Gaarden 50 Wohnungen in der Kaistraße und Sörensenstraße bauen. Trotz positiver Voranfrage habe es noch fast ein Jahr gedauert, bis eine endgültige Baugenehmigung vorlag. „Dabei ging es nur um Nichtigkeiten.“ Schielke verkaufte das Bauprojekt 2021 entnervt an einen Hamburger Investor. „Die Unsicherheit war zu groß, sie können ja keine Bauverträge machen, denn Bauunternehmer wollen wissen, wann es losgeht. Außerdem laufen ihnen die Baupreise davon.“

„Die Dauer der Baugenehmigungsverfahren sind immer noch zu lang und oft mit Hürden belastet“, sagt auch Georg Schareck. Als Hauptgeschäftsführer der „Bauwirtschaft im Norden“, dem Zusammenschluss der Branchenverbände, vertritt er rund 1000 Bauunternehmen in Schleswig-Holstein. Die Landesbauordnung, sagt er, sei zwar vor ein paar Wochen vereinfacht worden. „Sie ist aber immer noch sehr kompliziert.“ Die Bürokratie macht er nicht grundsätzlich für Verzögerungen verantwortlich, einige Bauämtern seien jedoch personell unterbesetzt oder würden Baustandards zu restriktiv auslegen. Homeoffice verlangsame den Prozess zusätzlich. In jedem Fall blieben die digitalen Möglichkeiten zum Beschleunigen von Verfahren ungenutzt.

Corona trifft auch die Baubranche empfindlich

Als der Bau in der Danewerkstraße endlich in Gang war, kam es erneut zu Problemen. Das Seniorenpaar beobachtet seit Langem, dass auf der Baustelle „nur vereinzelt Gewerke und Arbeiter beschäftigt sind“. Innerhalb des jüngsten Jahres sei auf dem Bau so wenig geschafft worden, wie üblicherweise in einem Monat, kritisiert ein Käufer mit Branchenkenntnissen. Bauträger Schielke begründet den langsamen Baufortschritt mit coronabedingten Lieferproblemen und Personalausfällen.

„Lieferkettenverzögerungen treffen auch die Baubranche in vollem Umfang. Beispielsweise kann ein kleines, fehlendes Rohrteil den ganzen Innenausbau stoppen“, erklärt Verbandschef Schareck. Corona sorge darüber hinaus für Verzögerungen wegen Krankheit oder Quarantäne. „Wenn ein Arbeiter betroffen ist, fällt mitunter eine ganze Kolonne aus.“ Ohnehin leide die Branche unter Fachkräftemangel und arbeite unter Vollauslastung. „Weil es schwierig ist, Ersatzkräfte zu finden, wird der Bauzeitenplan oft nicht eingehalten.“

Die größte Verzögerung gab es nach den Worten Schielkes im vergangenen Jahr, als der Generalunternehmer Horst Larsen in die Insolvenz gegangen sei. „Das hat mich Hunderttausende gekostet. Normalerweise hätte ich den Bau stilllegen müssen. Damit es aber weitergeht, habe ich in Eigenregie weitergemacht.“

„Die Insolvenz eines Bauunternehmens ist der Gau“

Schareck meint dazu: „Die Insolvenz eines Bauunternehmens ist der GAU.“ Davon gebe es in Schleswig-Holstein laut Statistik zehn bis 15 Fälle pro Jahr. „Das ist das Unangenehmste, was einem Bauherren passieren kann. Denn ein neuer Bauunternehmer wird nur nach einer Zwischenabnahme durch Sachverständige den Bau fertigstellen, damit er für Altfehler nicht haften muss.“ Das koste Zeit, zudem fließe „in der Kette bis zu den unteren Gewerken kein Geld“. Aus Sicht des Bauträgers sei es auch deshalb ein Drama, „weil wir in der Bauwirtschaft Vollauslastung haben“. Wer Fachfirmen brauche, suche sie sich „einen Wolf“.

Zu so langen Bauverzögerungen könne es laut Schareck nur noch dann kommen, wenn Baumängel auftreten. Würden Mängelverfahren vor Gericht entschieden, dauere es bis zu zwei, drei Jahren.

Lange Bauzeit bringt nur Verlierer hervor

Zu einem Gerichtsprozess ist es im Fall Danewerkstraße bisher nicht gekommen. Schon jetzt aber bringt die jahrelange Bauzeit nur Verlierer hervor. „Jeder Käufer hat inzwischen einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Dabei handelt es sich um die Mieten, die wir weiter zahlen, um Zinsen und Bereitstellungszinsen für die Kredite und um die Anwaltshonorare.“

Auch Bauträger Schielke klagt über hohe Ausgaben. Er habe Außenstände in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro: „Ich finanziere das alles vor und bin froh, wenn ich aus dem Bauprojekt plus minus null rausgehe.“

Eigentümer organisieren Widerstand

Die Käufer haben sich mittlerweile zu einer „Eigentümergemeinschaft in Gründung“ zusammengeschlossen und sind sich einig: „Uns wird der Zutritt zur Baustelle verwehrt, wir bekommen keine Informationen. Wir zahlen die letzten Raten vertragsgemäß erst, wenn alles fertig ist.“

Wann das sein wird, steht noch immer nicht fest. Nur so viel: „Alle Aufträge sind vergeben“, sagt Schielke. „Ich hoffe, dass die Gewerke tatsächlich kommen und die Arbeiten zügig erledigen.“ Er und sein bauleitender Architekt wollen das leidige Projekt endlich abschließen. Zumindest darin ist man sich mit den Käufern einig.