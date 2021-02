Eisflächen in der Stadt - Dauerfrost in Kiel: Schlittschuhe kommen wieder in Mode

Das Eisvergnügen ist eröffnet. Auf den Seen und Teichen rund um Kiel tummeln sich jetzt Menschen auf dem Eis. Schlittschuhläufer und Eishockeyspieler wurden bereits gesichtet. Die Gewässer außerhalb Kiels sind an vielen Stellen mit einer tragfähigen Eisdecke versehen. Die Polizei mahnt trotzdem.