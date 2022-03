Die Stadtverwaltung will mit einer Auflösung des Generalpachtvertrages das Kleingartenwesen in Kiel neu ordnen. Nicht nur Kreisverbandschef Werner Müller, der nach 32 Jahren im Vorstand seinen Posten abgeben will, befürchtet Nachteile für die Kleingärtner. Auch die Mehrheit der Vereine lehnt den Vorschlag der Stadt ab. Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer bedauert das.