Kiel

Ursprünglich legte die Anklage dem mehrfach vorbestraften Dealer 21 Fälle zur Last. Demnach nahm er durch den An- und Verkauf von Marihuana, Kokain, Amphetaminen und Ecstasy innerhalb von sieben Monaten rund 500.000 Euro ein. Ein Teil der Fälle wurde wegen Überschneidungen oder Geringfügigkeit eingestellt. Am Ende des nur zweistündigen Prozesses ordnete die Kammer die Einziehung von 446.000 Euro an.

Gericht ordnet Einziehung des Profits ein

Diese Summe entspricht dem Profit, den der Angeklagte aus den Drogengeschäften geschlagen haben soll. Doch die Rückforderung ist eher theoretischer Natur: Größere Summen konnte die Polizei bei ihm bislang nicht sicherstellen. Der Vorsitzende hielt dem Angeklagten zugute, der Justiz mit seinem Geständnis eine aufwendige Beweisaufnahme erspart zu haben. Ursprünglich hatte die Kammer drei volle Verhandlungstage für den Prozess angesetzt.

Tipps kamen von französischen Drogenfahndern

Offenbar wäre der Tatnachweis kein Selbstgänger gewesen. Laut Verteidigung hätte man wochenlang um die Verwertbarkeit belastender Kommunikationsdaten streiten können. Nachdem ein Teil der Drogengeschäfte über das sogenannte Darknet eingefädelt wurde, hätten französische Drogenfahnder massenweise belastende Daten „abgesaugt“ und deutschen Ermittlern zugespielt.

Marihuana, Kokain und Ecstasy sichergestellt

In Kiel fündig wurde die Polizei am 1. Oktober 2020 bei der Durchsuchung einer Wohnung in der Waitzstraße sowie im Keller eines gesondert verfolgten Bekannten in der Gemeinde Honigsee (Kreis Plön). Insgesamt stellten die Drogenfahnder an diesem Tag knapp ein Kilo Marihuana, rund 1,7 Kilo Amphetamine, 200 Gramm Ecstasy-Tabletten und 32 Gramm Kokain sicher.

Seitdem saß der Angeklagte in U-Haft. Gestern nach der Urteilsverkündung setzte die Kammer den Haftbefehl außer Vollzug. Die Auflage: Er darf keinen Kontakt zu mutmaßlichen Mittätern aufnehmen. Laut Vorwurf investierte er von März bis Ende September vergangenen Jahres rund 60 000 Euro in den Ankauf von knapp zwei Kilogramm Kokain.

Angeklagter bestellte den Stoff teilweise im Darknet

Marihuana kaufte der 42-Jährige in weit größeren Mengen, um es gewinnbringend weiterzuveräußern. So soll er Anfang April zwölf Kilo Marihuana mit einem Wirkstoffgehalt von 15 Prozent THC bei einem Hamburger Lieferanten bestellt haben. Allein bei diesem Posten war die gesetzlich relevante „nicht geringe Menge“ um das 240-Fache überschritten.

Die Anklage listet Drogengeschäfte mit insgesamt 93 Kilo Haschisch oder Marihuana szenebekannter Sorten wie „Haze“, „Gorilla“, „Banana Kush“ oder „Amnezia“ auf. Ein Teil des Stoffs habe der Kieler über das Darknet bei Usern unter Decknamen wie „bigpot“ oder „flensgang“ bestellt.