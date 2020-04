Die Zahl der in Kiel gemeldeten Fälle mit positiver Covid-19-Infektion ist am Wochenende auf 160 gestiegen. Das sind im Vergleich zum Freitag 14 Fälle mehr. 44 Patienten sind inzwischen wieder gesund. Damit sind aktuell 116 Menschen erkrankt, neun mehr als am Freitag.