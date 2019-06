Das ist der Sport-Discounter Decathlon

Der französische Sportartikel-Händler gilt als einer der größten der Welt und ist in den vergangenen Monaten durch mehrere Nachrichten aufgefallen: In Frankreich gab es im Februar heftige Diskussionen um ein als Renn-Hidschab angebotenes Kopftuch für muslimische Läuferinnen. Nach Protesten zog Decathlon das Produkt wieder zurück.

Aufsehen macht das Unternehmen auch generell mit sogenannten Click-&-Collect-Stationen. So können Käufer ihre Ware unter anderem in die kleineren Innenstadtläden, wie in Kiel geplant, bestellen und dort abholen. Fast wäre es nach 2018 dazu gekommen, dass bei Decathlon ausschließlich die eigens produzierten Günstig-Artikel angeboten werden.

Die großen Sportartikelmarken wie Adidas, Nike oder Puma sollten aus dem Sortiment entfernt werden. Doch dann reifte die beidseitige Erkenntnis, dass man ohne einander nicht auskomme. So wird Decathlon in Kiel mit bekannten wie unbekannten Produkten an den Start gehen.