Kiel

„So eine Situation ließe sich verhindern, wenn man vorbeugen wurde. Wir hatten nach der letzten Havarie im Herbst darauf hingewiesen, dass es schlau wäre, ein Schleusentor zusätzlich zur Verfügung zu haben. In Berlin meinte man aber, das sei übertrieben“, so der schleswig-holsteinische Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) am Montag. Am Wochenende war ein Schiff mit dem Schleusentor in Kiel-Holtenau kollidiert, seitdem ist nur noch eine Schleuse am Nord-Ostsee-Kanal in Betrieb.

Mahnenden Worte waren zuvor auch von Lotsen und Verbänden an die Schifffahrtsverwaltung an das Bundesverkehrsministerium gerichtet worden. So hatten die nautischen Verbände Brunsbüttel und Kiel einen offenen Brief ans Ministerium nach Berlin geschickt.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schleusen am Nord-Ostsee-Kanal nur eingeschränkt nutzbar: Warnungen wurden ignoriert

Aber alles ohne Erfolg. Das defekte Schleusentor liegt seit August weiter in der Wik. „Die Schifffahrtsverwaltung des Bundes tut gut daran, wenn sie diesen Vorfall jetzt zum Anlass nimmt, dass ein einsatzbereites Reservetor vorgehalten wird. Havarien sind nun einmal nicht auszuschließen“, so Buchholz.

Lesen Sie auch: Nach Havarie - Lange Wartezeit am Nord-Ostsee-Kanal

Für den Kieler Bundestagsabgeordneten Mathias Stein (SPD) liegt die Verantwortung bei Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Das Missmanagement beim Thema Schleusentore passe leider ins schlechte Gesamtbild des Bundesministeriums, so seine Kritik.

„Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und der Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt Hans-Heinrich Witte bleiben seit Jahren eine Einsatzbereitschaft für Reparatur- und Instandsetzungszwecke am NOK schuldig“, kritisiert Stein.

Er fordert endlich eine spürbare Aufstockung des Personals. „Wir haben jetzt Mitte März und der Reparaturauftrag für das beschädigte Tor ist noch nicht einmal ausgeschrieben. Dabei kann man derartige Reparaturarbeiten sogar im Schnellverfahren ohne EU-weite Ausschreibung und ohne Teilnahmewettbewerb vergeben“, teilt Stein mit.

Werften brauchen Aufträge

Für den SPD-Abgeordneten wäre es an der Zeit auch über ein zusätzliches Schleusentor nachzudenken. „Ganz nebenbei wären sowohl das zusätzliche Tor als auch der ausstehende Reparaturauftrag ein Rettungsanker für unsere norddeutschen Werften, von denen viele durch die Pandemie in schwerem Fahrwasser sind“, so Stein.

Um jetzt zumindest die beiden letzten unbeschädigten Schleusentore zu schützen, gibt es eine Schlepperpflicht. Jedes größere Schiff, dass einen Liegeplatz vor dem Schleusentor bekommt, muss jetzt einen Schlepper nehmen.