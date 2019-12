Kiel

Wie die Feuerwehr Kiel am Morgen mitteilte, wurde um 8.22 Uhr ein Feuer in einem Müllfahrzeug in der Deliusstraße in Kiel gemeldet. Der Löschzug der Hauptfeuerwache und ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache Ost trafen kurz danach an der Einsatzstelle ein.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der sichtbaren Flammen im Müllraum, wurde das Schüttgut abgeladen und auf der Straße durch die Einsatzkräfte abgelöscht. Circa 20 Minuten später war das Feuer aus.

