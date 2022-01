Kiel

In Kiel haben am Donnerstagabend erneut Menschen gegen die aktuelle Corona-Politik demonstriert. Knapp zwei Stunden bewegte sich der Demonstrationszug durch die Stadt. Nach Angaben der Kieler Polizei waren 2200 Menschen auf der Straße.

Der Startpunkt für die wöchentliche Demonstration war wie immer der Exerzierplatz. Wie bereits in der vergangenen Woche verzögerte sich der Beginn, weil Polizei und Ordner Atteste von Teilnehmenden zur Befreiung von der Maskenpflicht kontrollieren mussten. Die seit Anfang Januar geltende Corona-Landesverordnung schreibt bei Veranstaltungen unter freiem Himmel mit mehr als 100 Personen eine Maskenpflicht vor. Laut Polizei legten am Donnerstagabend 50 Teilnehmende ein Attest vor und durften ohne Maske mitlaufen.

Anders als in den Vorwochen bekamen die Demonstrierenden am Donnerstagabend musikalische Unterstützung: Sänger Taylor Luc Jacobs, der 2019 an der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) teilgenommen hatte, begleitete den Protestzug.

Polizei: Demo verlief ohne besondere Vorkommnisse

Nach Angaben eines Polizeisprechers verlief die Demonstration über Bergstraße, Holtenauer Straße, Feldstraße und Knooper Weg ohne besondere Vorkommnisse. Zeitweise mussten sich Autofahrer gedulden, weil die Fahrbahn für den Demonstrationszug gesperrt wurde. Die Polizei notierte nach eigenen Angaben eine Ordnungswidrigkeit, weil ein Teilnehmender wiederholt seine Maske nicht aufsetzen wollte.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Laut Polizei hat es in der vergangenen Woche in Kiel und im Kreis Plön verschiedene angemeldete und nicht angemeldete Demonstrationen gegen die Corona-Politik gegeben. Unter anderem in Plön waren am Montag 97 Menschen auf der Straße gewesen, in Preetz waren es 320. Zeitgleich hatte dort auch eine Gegendemonstration mit 250 Befürwortern der aktuellen Corona-Maßnahmen stattgefunden.