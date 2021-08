Die Initiative Seebrücke Kiel ruft am Sonntag, 22. August, zur Demonstration auf. Unter dem Motto „Luftbrücke jetzt!“ soll für die Evakuierung aller schutzsuchenden Menschen in Afghanistan protestiert werden. Start ist um 11 Uhr vor der CDU-Parteizentrale in Kiel am Sophienblatt in Kiel.